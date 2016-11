Journal de campagne : Valérie Pécresse ne veut pas être Premier ministre

Valérie Pécresse, présidente "Les Républicains" de la région Ile-de-France, assure être consacrée à "150%" à la région et ne souhaite pas devenir Premier ministre si Alain Juppé devient président de la République... (Crédits : Capture d'écran YouTube)

La Tribune publie son "journal de campagne" quotidien, reprenant les principaux faits et déclarations des candidats (et de leurs soutiens) à la présidentielle de 2017. Au menu ce mercredi: Pécresse qui assure ne pas vouloir être premier ministre; Sarkozy qui tacle une fois de plus Bayrou et Montebourg qui veut réconcilier "les gauches"...,