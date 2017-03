Juppé s'adressera à la presse lundi matin

Alors que François Fillon maintient sa candidature, Alain Juppé, dont le nom est cité par des cadres de la droite comme possible recours en cas de désistement de François Fillon à la présidentielle, a annoncé dimanche qu'il ferait une déclaration à la presse ce lundi à Bordeaux à 10h30.

"Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30", a écrit l'ex-Premier ministre sur Twitter, sans autre précision sur la teneur de son intervention.

François Fillon, vainqueur de la primaire de novembre 2016, a fait savoir dimanche qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à sa candidature, en dépit de sa possible future mise en examen dans l'affaire des emplois de membres de sa famille et des nombreuses défections dans son camp. Plusieurs voix à droite et au centre, comme Christian Estrosi, estiment qu'Alain Juppé est la meilleur choix.