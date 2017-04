Présidentielle 2017 : les candidats ont déçu les chefs d'entreprises

Interrogés dans le cadre de « La grande consultation » par Opinion Way pour CCI France/La Tribune/ Europe 1*, les 606 dirigeants d'entreprises sont déçus.

Pour quel motif ? Une très large majorité des chefs d'entreprise a le sentiment d'avoir été oubliée durant cette campagne électorale. Ils sont en effet 92% - 97% dans l'industrie - à considérer que la question de la situation des entreprises n'a pas été suffisamment abordée par les candidats à l'élection présidentielle. Ce sujet, et d'autres, aurait donc été éclipsé par les affaires ?

Ils le regrettent d'autant plus qu'ils jugent nombreuses et urgentes les mesures à prendre pour faire décoller l'activité. Lesquelles ? Ils sont 64% à réclamer une baisse de la fiscalité. Ils attendent avec impatience cette mesure de la part du futur président durant ses 100 premiers jours. La simplification des démarches administratives (37%), la réduction de la dépense publique (30%) et la réforme de la formation professionnelle, du système éducatif français pour résoudre le problème de l'employabilité (21%) sont les autres priorités considérées comme majeures par les chefs d'entreprise et ce, quels que soient la taille de leur entreprise ou leur secteur d'activité.

La réforme du droit du travail est également citée, mais dans une moindre mesure. Un chef d'entreprise sur cinq estime que c'est une priorité. Ils sont 37% dans l'industrie.

Les industriels n'ont pas le moral

Dans ce secteur, les perspectives ne sont guère réjouissantes. Est-ce en raison de la fin de la mesure de suramortissement ? Le baromètre ne le dit pas. Ce qui est certain, c'est que l'action de l'Etat est déjugée. De fait, les industriels voient dans l'industrie du futur une utopie, un projet irréalisable compte tenu du retard accumulé par la France (34% contre 25% en moyenne) tandis que pour la majorité des chefs d'entreprise, tous secteurs confondus, il s'agit plutôt d'un "modèle industriel qui s'appuie sur plusieurs révolutions simultanées", soit une définition plus neutre.

"Si le manque de formation des hommes et des femmes est de loin le premier frein au développement de ce plan d'Etat (47%), les dirigeants de l'industrie insistent également sur le point d'achoppement que représente l'absence de politique industrielle forte pour permettre un essor de l'Industrie du Futur (23% contre 16% en moyenne)", précise le baromètre. Dans ce contexte, peu enthousiasmant, les industriels se montrent encore plus méfiants (33%) et angoissés (17%) que la moyenne (respectivement 28% et 13%).

L'échéance électorale inquiète

A l'origine de cette inquiétude ? L'échéance électorale. Sans réelle surprise. Compte tenu des incertitudes du scrutin, 33% d'entre eux estiment que le qualificatif "attentiste" définit le mieux leur humeur. Plus inquiétant, cet attentisme est plus souvent teinté de pessimisme pour les plus petites entreprises (40% d'entre elles sont inquiètes) tandis que celles plus grandes se disent plus facilement optimistes (47% contre 28% pour celles de moins de 10 salariés) et confiantes (41% contre 26%). C'est ainsi depuis quelques mois.

Dans ce contexte, les chefs d'entreprises ne craignent pas tant pour l'avenir proche de leur entreprise - 67% déclarant être confiants pour l'année à venir (+8 points) -, que pour l'économie française. Ils ne sont que 13% à avoir confiance dans les perspectives de l'économie française à court terme. En chute de huit points depuis la dernière Grande consultation, ce pourcentage atteint l'un de ses plus bas niveaux depuis le début du baromètre. Dans l'industrie, l'inquiétude est encore plus vive : seuls 7% d'entre eux se déclarent confiants.

*Vous désirez exprimer votre avis, émettre une idée sur les questions économiques ? Rejoignez la Communauté CCI des entrepreneurs en participant à la plateforme d'échanges et de débats : www.grandeconsultation.fr