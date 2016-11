Macron prêt à se lancer ?

Emmanuel Macron est-il dans les starting-blocks ? Samedi, lors d'un rassemblement des animateurs locaux d'En marche! organisé à la Maison de l'Aveyron (12ème arrondissement de Paris), l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande a multiplié les sous-entendus.

" En octobre, on a posé un socle idéologique clair. Sur tous les sujets, on a donné un regard, une couleur. Avec une cohérence que n'a aucun parti. On a structuré le mouvement. Maintenant, c'est la mobilisation générale pour porter l'alternative ", a déclaré Emmanuel Macron au Journal du Dimanche.

Les prochaines semaines seront chargées

Quel est son agenda probable ? Commencé à l'été 2015, son livre dans lequel il expose sa vision pour la société française devrait paraître courant novembre. Ce pourrait être un préalable à sa déclaration de candidature qui pourrait intervenir avant la fin du mois. " Il faut qu'il se déclare avant le 20 novembre, pour perturber les équilibres avant le premier tour de la primaire de la droite ", a confié au JDD François Patriat à l'issue du discours d'Emmanuel Macron. Avec Nicole Bricq, la sénatrice de Seine-et-Marne et Gérard Collomb, le sénateur du Rhône, le sénateur de la Côte-d'Or fait partie de ses plus importants soutiens.