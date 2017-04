Mélenchon, ou la relance par l'investissement public

« Je ne suis pas candidat pour être ministre des Finances. » Lorsqu'il s'agit de débattre du chiffrage précis de telle ou telle mesure de son programme électoral, Jean-Luc Mélenchon, désormais troisième dans les sondages, aime rappeler qu'il est avant tout habité par une vision politique globale, et refuse souvent de se livrer à des débats d'économies de bouts de chandelle. Lui qui tente de remettre une bonne dose d'humanisme dans la campagne (il évoque souvent dans ses discours la vie, la nature ou même l'amour) s'affiche comme celui qui prend de la hauteur sur les débats de techniciens et s'oppose à « la logique comptable » en politique.

Une logique trop longtemps reprise par des gouvernements qui se sont progressivement éloignés de la réalité de leurs électeurs. Ainsi, Mélenchon tente de convaincre ceux qui souhaitent un changement profond, bien loin des autres candidats qui se battent sur le nombre de milliers de fonctionnaires à supprimer, ou sur le nombre de points de TVA ou de CSG à augmenter. Sa « révolution citoyenne » se caractérise notamment par la création d'une Constituante qui viendrait complètement bouleverser le schéma institutionnel actuel. Une manière de convaincre un électorat, notamment les jeunes, en recherche de radicalité dans un cadre humaniste.

Un cadrage budgétaire précis

Dès lors, le débat sur le cadrage budgétaire de son programme économique en deviendrait presque secondaire. Mais ses équipes s'y sont tout de même attelées avec une certaine précision. C'était nécessaire car si, pour Mélenchon, l'économie n'est pas la matière principale à traiter pour redresser le pays, la maîtriser lui confère des gages de crédibilité dans l'optique de rassembler plus largement. Le candidat a ainsi scrupuleusement détaillé son ambitieux plan de relance afin de faire taire ses détracteurs qui le taxent de « laxiste », en dehors des réalités économiques du pays. Il communique donc sur trois chiffres : 100 milliards d'euros de nouveaux investissements financés par l'emprunt, 173 milliards de dépenses courantes supplémentaires, et une hausse des recettes de 190 milliards d'euros.

Les conséquences sur les différents agrégats économiques sont également détaillées : un déficit budgétaire de 3,5 % du PIB en moyenne sur le quinquennat, qui se creusera en 2018 à 4,8 %, mais finira à 2,5 % du PIB ; des taux de croissance de 1,8 point les deux premières années, pour dépasser ensuite les 2 %; un taux d'endettement public qui baissera de 98 % à 87 % du PIB grâce aux recettes sociales et fiscales générées par la relance ; environ 3 millions d'emplois créés pour un taux de chômage en 2022 d'environ 6 % ; le retour de l'inflation : 2,6 % en 2018, 3,2 % en 2020, et 4,2 % en 2022 ; une hausse du taux de prélèvements obligatoires qui passerait de 45 % du PIB aujourd'hui à 49,2 % en 2022. En enfin une augmentation des dépenses publiques de 4 points à 59,2 % du PIB à la fin du quinquennat.

Importantes retombées économiques

Tout est donc sur la table. Et ce qui saute aux yeux, c'est que ce programme d'inspiration keynésienne mise sur d'importantes retombées économiques. Mais il n'y a pas le choix. En effet, le postulat de Mélenchon est clair : selon lui, les politiques de l'offre sont un échec cuisant et il est désormais nécessaire de mettre en œuvre un plan de relance. « La seule politique économique qui marche, c'est d'agir directement par la relance budgétaire », estimait l'économiste Jacques Généreux lors de la présentation du cadrage budgétaire du programme économique de la France insoumise. Et d'ajouter :

« Nous avons absolument besoin d'un choc d'investissements en Europe. Même le FMI, l'OCDE et les économistes de la Commission européenne le disent désormais. »

Avec Benoît Hamon, qui cible une hausse de la consommation par le biais notamment de son revenu universel, Mélenchon est ainsi le seul « grand candidat » de cette élection à vouloir un plan de relance par la demande. Mais « un plan de relance ciblé uniquement vers la consommation favorise surtout les importations, et ne crée pas forcément des emplois supplémentaires », note Jacques Généreux.

Ne pas cibler que la consommation

C'est pourquoi Mélenchon se différencie de Hamon en misant sur 100 milliards d'euros d'investissements, financés par la création monétaire de la banque centrale européenne, dont l'Etat se servira pour emprunter par le biais d'une banque publique. Très vite après son arrivée au pouvoir, Mélenchon veut débloquer 45 milliards d'euros pour l'urgence sociale (logement social, places en crèches et en EHPAD, accessibilité aux handicapés) et 50 milliards d'euros pour l'urgence écologique ( dont 25 milliards d'euros pour le Plan 100 % énergies renouvelables et 20 milliards d'euros pour l'isolation thermique de 700.000 logements). Enfin, 7 milliards d'euros seront consacrés à la couverture très haut débit du territoire, à la rénovation des universités, des prisons et des tribunaux, ainsi qu'à la construction de logements étudiants et de lycées professionnels.

Augmenter les salaires

Ce plan de relance de l'investissement s'accompagnera en parallèle d'une hausse de 173 milliards d'euros des dépenses courantes, ciblée sur la consommation. Ce plan englobe notamment le retour de la retraite à 60 ans, la hausse du Smic à 1.326 euros net (plus de 3 millions de salariés seront concernés), la revalorisation des salaires dans la fonction publique, et l'inversion des logiques de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la modernisation de l'action publique (MAP) avec la création de dizaines de milliers de postes dans l'éducation et la santé. Au total, le leader de la France insoumise compte ainsi créer 3 millions d'emplois pérennes sur le quinquennat, dont 2 millions dans le secteur marchand, 420.000 dans le secteur public, 440.000 emplois aidés pour les jeunes, ainsi que 820.000 contrats coopératifs qui seront proposés par l'Etat aux chômeurs de longue durée.

Un budget de fonctionnement excédentaire

Certes très ambitieux, ce plan ne se ferait pas dans une logique déficitaire : « le budget de fonctionnement de l'Etat sera excédentaire », assure Liêm Hoang Ngoc, également conseiller économique du candidat. Le camp Mélenchon espère ainsi 55 milliards d'euros de recettes supplémentaires liées aux retombées économiques de la relance de l'activité, car « plus d'emplois, c'est plus de cotisations sociales et plus de recettes fiscales ». Les niches fiscales seront également rabotées de moitié pour environ 38 milliards d'euros, alors que la lutte contre l'évasion fiscale (estimée à 80 milliards d'euros par an) rapporterait 30 milliards d'euros. Symbole de la politique de l'offre menée par François Hollande, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (21 milliards d'euros) sera par ailleurs supprimé, même si en parallèle, l'impôt sur les sociétés sera abaissé à 25 %. Une TVA grand luxe pour financer les baisses de TVA sur les produits de première nécessité rapportera également 5 milliards d'euros.

Hausse des prélèvements obligatoires

Enfin, les prélèvements obligatoires seront augmentés de 33 milliards d'euros. La moitié de cette hausse étant supportée par les prélèvements sociaux afin de financer le remboursement des soins à 100 % par la sécurité sociale et la retraite à 60 ans. L'autre moitié reposera notamment sur une hausse de la fiscalité sur le revenu : un barème à 14 tranches sera instauré et augmentera la fiscalité des revenus supérieurs à 6.000 euros par mois. En parallèle, la hausse des droits de succession sur les gros patrimoines et le renforcement de l'ISF contribueront à hauteur de 3 milliards d'euros au budget de l'Etat. Enfin par une taxe progressive, les hautes transactions immobilières rapporteront 5 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Un programme qui déplaira à certains, assurément, mais qui a le mérite de la clarté. C'est important à quelques semaines d'un premier tour de l'élection présidentielle qui s'annonce indécis comme jamais.