Mélenchon se voit en "figure rassurante" pour les Français

En hausse dans les sondages d'opinion depuis deux semaines environ, Jean-Luc Mélenchon reconnaît qu'il "se passe quelque chose" autour de sa candidature pour l'élection présidentielle, qu'il juge "rassurante" pour les Français. Dans un entretien paru dans le Journal du dimanche, le chantre de la France insoumise revient sur les étapes décisives de sa campagne.

"Il se passe quelque chose, c'est vrai : la conjonction de la grande marche du 18 mars pour la VIe République et du débat du 20 mars a provoqué mon décollage. La nature de ma candidature a changé", déclare Jean-Luc Mélenchon pour expliquer son embellie dans les récents sondages. Il y talonne François Fillon pour la troisième place dans les intentions de vote pour le premier tour du 23 avril, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Selon deux sondages réalisés cette semaine, le représentant de La France insoumise se retrouve entre un et quatre points derrière le candidat de la droite et du centre. Une hausse qui s'explique en partie par le recul de Benoît Hamon.

"Je deviens une figure rassurante. Je pense que les gens ont soif d'humanité ! Aujourd'hui, le ' bruit et la fureur ' n'est plus l'attente de la société. Le pays est excédé. Et Marine Le Pen représente une forme d'aventure violente pour le pays", explique Jean-Luc Mélenchon dans le Journal du dimanche.

Des électeurs encore indécis

A ses yeux, tout va dépendre des "10 ou 15 millions d'électeurs qui n'ont pas pris leur décision [...]Qui peut dire ce qui va sortir de tout ça ? Les gens savent que le choix à faire est grave. C'est l'heure des caractères. Ça colle avec moi, non ?", dit l'ancien ministre.

Jean-Luc Mélenchon refuse une nouvelle fois toute idée de rapprochement avec Benoît Hamon, réclamée par une partie de la gauche pour préserver ses chances de figurer au second tour.

"Non. Je ne m'occupe pas de lui. Je ne veux pas être dans une bataille de bac à sable entre deux personnes qui se disputent le même seau ! Les électorats ne s'additionnent pas", affirme-t-il.

(Avec Reuters)