Pour Jean-Luc Mélenchon à Marseille, « la victoire est à portée de nos efforts »

"Ce n'est pas la première fois que nous sommes si nombreux, si enthousiastes, a déclaré dimanche le candidat de La France insoumise (LFI) devant 70,000 personnes (selon les organisateurs) rassemblées sur le Vieux port sous un soleil de plomb. Mais un enthousiasme nouveau active dorénavant notre ferveur. »

« Ça s'entend, ça se sent, la victoire est à portée de nos efforts », s'est-il exclamé.

"Vous voici vous autres, le peuple central, celui qui aspire à vivre de son travail, de ses inventions, de ses poèmes, de son goût d'amour pour les autres, a-t-il ajouté. Et vous avez maintenu allumée sous la cendre la braise qui dorénavant incendie de nouveau nos clameurs et nos enthousiasmes."

Jean-Luc Mélenchon a d'abord fait observer une minute de silence en mémoire des migrants disparus en Méditerranée. "Ah la bonne mer, comment est-il possible que tu sois devenu ce cimetière où 30.000 ont disparu dans les eaux?"

"Je suis le candidat de la paix!"

Puis, dans un discours en partie consacré aux questions internationales, il a enchaîné

"Si vous voulez la paix, ne vous trompez pas de bulletin de vote" et "si vous en choisissez un pour la guerre, ne vous étonnez pas si elle finit par arriver".

"Souvenez-vous de ces jours quand vous irez voter, (de) ces gens qui sont allés derrière lui acclamer l'intervention de Trump, qui n'a encore une fois aucun fondement, aucune légitimité internationale, qui aura été le fait d'une seule personne et qui pourrait vous entraîner dans la guerre."

Sortir de l'OTAN sans attendre

A propos de l'Ukraine et de la Crimée, M. Mélenchon a détaillé sa proposition d'une "conférence de la sécurité en Europe". Elle "aurait à traiter de tous les problèmes surgissant ou ayant surgi entre l'Atlantique et l'Oural » et "permettrait que la menace épouvantable qui se dessine soit repoussée par les lumières de la raison et de la discussion".

"Nous autres, Français, nous aurions à dire que nous ne voulons d'aucune guerre, ni petite, ni moyenne, ni grande sur le vieux continent", a-t-il ajouté.

M. Mélenchon a par ailleurs réaffirmé qu'élu président, il ordonnerait le retrait de la France de l'Otan. "Et le plus vite sera le mieux."

Jean-Luc Mélenchon a également souligné le lien entre paix et écologie : « C'est en mettant l'écologie au poste de commande qu'on ouvrira la nouvelle ère. La planification écologique et le 100 % d'énergies renouvelables nous soustraient aux guerres liées aux énergies carbonées ».

Modernisation tous azimuts des méthodes de campagne

Quelques semaines après avoir défrayé la chronique avec un meeting tenu en même temps en chair et en os à Lyon, et par son hologramme à Paris, la France insoumise a par annoncé qu'il allait renouveler l'opération avec pas moins de sept meetings en parallèle. Le 18 avril prochain, Jean-Luc Mélenchon sera en effet physiquement à Dijon, tandis que son hologramme sera projeté sur scène à Nantes, Grenoble, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nancy et à la Réunion. Et ça n'est pas tout. pour, le mouvement a donné le top départ Depuis une semaine, des " caravanes insoumises " sillonnent la France pour aller porter la bonne parole dans des petites villes rurales grâce à des" mini-meeting ". Autre coup d'éclat : un jeu vidéo, intitulé " Fiscal combat " un jeu vidéo dont Jean-Luc Mélenchon est le personnage principal, a été lancé vendredi pour toucher les jeunes.

Le soutien de Benoît Hamon

Le candidat de la France insoumise peut par ailleurs compter sur le soutien du socialiste Benoît Hamon, qui a annoncé dans l'émission "On n'est pas couché", diffusée dans la nuit de samedi à dimanche sur France 2, qu'il appellerait à voter pour lui pour le second tour de l'élection présidentielle en cas d'affrontement final entre lJean-Luc Mélenchon et la présidente du Front national Marine Le Pen.

En conclusion de son discours, le candidat de La France insoumise s'est réjoui de de cette « incroyable, extraordinaire et magnifique démonstration de force » faite ce dimanche après-midi à Marseille.