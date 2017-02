Pourquoi la réforme des 500 parrainages suscite des inquiétudes

La collecte des parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle démarre ce week-end. Les élus locaux (maires, députés, sénateurs, députés européens, conseillers régionaux, conseillers départementaux) vont ainsi recevoir un formulaire qui doit leur permettre de parrainer un prétendant à la fonction présidentielle. Ils auront jusqu'au 17 mars à 18 heures pour envoyer ce formulaire au Conseil constitutionnel, ce qui fait un peu moins de trois semaines.

Quelles nouveautés dans les parrainages ?

Lors des précédentes élections présidentielles, seuls 500 parrainages tirés au sort par le Conseil constitutionnel étaient rendus publics. Depuis la réforme des règles de l'élection présidentielle adoptée en avril 2016, l'ensemble des noms des élus qui parrainent les candidats sera rendu public deux fois par semaine le mardi et le vendredi au fur et à mesure des réceptions des parrainages et doivent faire l'objet d'une publication finale par le Conseil constitutionnel. Ce qui mettra fin à tout faux suspense des prétendants dans la course aux 500 signatures. Les porteurs du texte avaient déclaré : "Le principe de responsabilité politique et l'exigence de transparence devraient conduire à ce que les élus ayant décidé de présenter un candidat assument ce choix devant leurs électeurs."

L'autre innovation majeure intervenue dans cette réforme concerne une mesure technique. Les candidats et leurs équipes ne vont plus devoir transmettre eux-mêmes les 500 signatures rue de Montpensier. Les formulaires de parrainage doivent être envoyés par les élus uniquement par voie postale comme l'indique le site du Conseil constitutionnel :

"Les parrainages ne pourront plus être déposés physiquement au siège du Conseil constitutionnel ; ils devront exclusivement être envoyés par voie postale, à l'aide du formulaire et de l'enveloppe qui seront transmis aux élus concernés en même temps que la publication du décret de convocation des électeurs."

Une fois la réception du courrier effectuée, le Conseil constitutionnel doit en vérifier la validité selon une décision prise de manière collégiale.

Quels sont les candidats à la peine ?

Cette réforme allant dans le sens d'une plus grande transparence a évidemment suscité des inquiétudes notamment chez les petits candidats. Après avoir exprimé de vives inquiétudes à la fin de l'année 2016, Jean-Luc Mélenchon a affirmé au début du mois de janvier avoir ses 500 signatures. Après avoir obtenu la certitude de ces 500 parrainages, le candidat de la France insoumise avait déclaré : "Ces parrainages stoppent un débat : je serai candidat quoiqu'il arrive et quelque coup de téléphone qu'on veuille me passer."

Du côté des autres candidats , les incertitudes règnent. Philippe Poutou (NPA), Pierre Larrouturou (Nouvelle Donne), Christian Troadec, Charlotte Marchandise-Franquet (laprimaire.org), Alexandre Jardin (mouvement Bleu Blanc Zèbre) et l'indépendantiste polynésien Oscar Temaru ont lancé un appel commun ce jeudi 23 février à travers un communiqué et devant une soixantaine de journalistes.

Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste Philippe Poutou. Crédits : Charles Platiau/Reuters.

Ces prétendants à la présidentielle ont ainsi dénoncé le fait que les parrainages soient rendus publics. Cela rend les candidatures "toujours plus difficiles, si bien qu'il est devenu quasiment impossible de porter une candidature hors des grands partis". Ils ont également évoqué les pressions possibles exercées par les maires qui "ne peuvent accorder leur parrainage librement en raison des retombées négatives qu'ils ou elles pourraient subir". Arthur Keller en charge du programme de Charlotte Marchandise-Franquet a déploré que "certains maires disent qu'ils aimeraient bien nous apporter leur signature, mais ils craignent de devoir se justifier devant leur conseil municipal. Des élus de petites communes redoutent aussi des pressions de la part de leurs intercommunalité". M.Keller a tenu rappeler que "parrainer ce n'est pas soutenir un candidat, c'est soutenir la démocratie". D'autres qui n'ont pas participé à cette conférence de presse comme Henri Guaino ou Rama Yade pourraient également éprouver des difficultés. En revanche, la représentante de Lutte ouvrière s'est dite confiante sur la collecte de ces 500 parrainages indispensables pour se présenter à la présidentielle. "Nous sommes présents depuis 1974 et je pense que je serai présente pour faire entendre les intérêts des travailleurs, des ouvriers, des classes populaires," a-t-elle confié à l'antenne de BFM-TV.