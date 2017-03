Baroud d'honneur ou pari réussi pour François Fillon ?

Combien étaient-ils pour soutenir François Fillon au Trocadéro ? Selon Bruno Retailleau, le coordinateur de la campagne du candidat de la droite et du centre, 200.000 personnes se sont déplacées pour le soutenir ce dimanche après-midi.

On ne saura vraiment jamais... Selon les estimations, ce chiffre est probablement exagéré. Néanmoins, les partisans se sont déplacés en masse pour soutenir l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, en dépit de la pluie, du vent et du froid..

Un discours plein de rage

Dans son discours, entouré de nombreux élus de droite, dont François Baroin, Luc Chatel et Gérard Longuet, François Fillon s'est montré très offensif. "Au-delà des trahisons du calendrier judiciaire, c'est bien par ma faute que le projet que je porte rencontre de si formidables obstacles. J'ai commis la première erreur en demandant à mon épouse de travailler pour moi. Je n'aurais pas dû le faire. J'ai commis une seconde erreur dans la manière de vous en parler. Lorsqu'on est profondément honnête, lorsqu'on a passé sa vie pour l'intérêt général, il est difficile de faire face à une telle campagne".

Et de poursuivre : "On m'attaque de toute part et je dois en conscience vous écouter. Je dois écouter cette foule immense. Mais je dois aussi m'interroger sur ceux qui doutent et qui fuient le navire. Leur responsabilité est immense, la mienne aussi", déplorant " la désertion assumée sans honte et sans orgueil" dans son camp.

Quelle sera la suite ?

Et après ? Lâché par la majeure partie de ses soutiens, François Fillon peut-il continuer sa campagne, comme l'exhorte ses partisans ? Il sera sur le plateau de France 2 ce dimanche soir pour préciser ses intentions. Demain, lundi, il devra convaincre les membre du bureau politique des Républicains. La partie sera probablement moins aisée que ce dimanche après-midi, face à un auditoire totalement conquis.