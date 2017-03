Présidentielle 2017 : et les candidats sont ...

On connait désormais les protagonistes de l'élection présidentielle 2017. Ce samedi, le Conseil constitutionnel a en effet publié la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle.

La voici :

Onze candidats sur la ligne de départ. Le Conseil constitutionnel vient d'officialiser ce samedi les noms des candidats à l'élection présidentielle. Auront donc leur nom sur les bulletins de vote le 23 avril prochain François Fillon (Les Républicains et UDI, Benoît Hamon (Parti socialiste), Emmanuel Macron (En marche), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise avec le Parti communiste), Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Marine Le Pen (Front national), François Asselineau (Union Populaire Républicaine), Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès), Jean Lassalle, le député centriste non-inscrit et Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste).

Six candidats étaient déjà présents en 2012

C'est un candidat de plus qu'en 2012. Six candidats en 2017 s'étaient déjà présentés en 2012. Il y a cinq ans, Nicolas Sarkozy(UMP), François Hollande (PS), Marine Le Pen (FN), François Bayrou (Modem), Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche), Eva Joly (EELV), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière), Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) et Jacques Cheminade, qui se définissait comme "gaulliste de gauche" concourraient.