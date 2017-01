Présidentielle 2017  : Fillon concède des erreurs et Le Pen repasse en tête dans un sondage

Mea culpa. François Fillon avoue avoir fait des erreurs concernant ses propositions de réforme du modèle social français... qui ont pourtant participé à lui faire gagner la primaire de la droite ! « Cette affaire de Sécurité sociale...On n'a pas été bons, on n'a pas été clairs dans nos propositions », a-t-il reconnu sur RMC ce mercredi matin. Dans la foulée, lors d'une visite à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), François Fillon a affirmé : « Non, à aucun moment, je n'ai voulu ou je ne voudrais privatiser l'Assurance-maladie. Non, je ne veux pas distinguer entre gros et petit risque. »

« Ce que nous avons écrit a été mal compris, je l'ai retiré. J'ai lancé un débat avec l'ensemble des responsables de la santé, comme les médecins. (...) Je referai des propositions avant la fin du mois de janvier ou au début du mois de février », a-t-il précisé. « Ce que je veux, c'est une meilleure répartition entre les mutuelles et la Sécurité sociale », a-t-il poursuivi. L'ancien Premier ministre a ensuite assuré qu'il proposerait une « agence de régulation » des seules mutuelles, excluant de fait la sécurité sociale de ses prérogatives. Interrogé sur cette modification de son projet initial, François Fillon s'est timidement justifié: « Il y a des porte-paroles qui parlent un peu vite, on est en train de fusionner des équipes qui faisaient campagne pour des candidats différents. Il y a encore des réglages à faire, je le reconnais », a-t-il concédé.

Le Pen repasse devant Fillon au premier tour

François Fillon est, du reste, contraint de préciser sa position sur le sujet de la sécurité sociale, car il est de plus en plus en difficulté dans les sondages. Déjà, la semaine dernière, on avait pu constater que la dynamique Fillon s'essoufflait. Ce mercredi, un baromètre Ifop-Fiducial pour iTélé, Paris-Match et Sud Radio confirme que le recul de Fillon s'amplifie : le candidat des Républicains passe ainsi de 28% à 24% quand Marine Le Pen regagne 2 points à 26% et repasse donc en tête. « On peut y voir la fin prévisible de l'écho de la victoire de François Fillon à la primaire. On peut aussi mettre en lien ce rééquilibrage à droite avec les attaques de ses adversaires sur son programme social », indiquait au Figaro Jérôme Fourquet, le directeur du département « Opinion & stratégies d'entreprise » de l'Ifop.

Surtout, François Fillon dévisse très nettement dans les milieux populaires où il passe de 19% à 11% soit une perte de 8 points. « Cet électorat, qui n'avait que très peu participé à la primaire, lui semble aujourd'hui très réfractaire », estime Jérome Fourquet. Problématique pour le candidat à la présidentielle, car ces catégories pèseront lourd lors de l'élection. A l'inverse les scores de Marine Le Pen chez les classes populaires restent très élevés : 49% chez les ouvriers et 35% auprès des employés.

Macron complète son équipe de campagne

Emmanuel Macron vient d'accueillir deux nouveaux membres dans son équipe de campagne, tous deux en fin de cycle dans leur vie professionnelle respective. D'abord Jean Pisani-Ferry, le Commissaire général de France Stratégie depuis mai 2013, un organisme rattaché à Matignon, va devenir le « responsable du programme et des idées » du mouvement d'Emmanuel Macron « EN Marche ! ». Le mandat de Jean Pisani-Ferry avait pourtant été renouvelé pour un an en novembre, alors qu'il avait atteint la limite d'âge. Mais le changement d'exécutif à venir au printemps 2007 l'aurait de toute façon condamné à quitter rapidement son poste.

Par ailleurs, après 23 années passées aux Etats-Unis, la désormais ex-journaliste d'i-Télé Laurence Haim rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en tant que porte-parole. Comme elle, près de la moitié des journalistes d'i-Télé ont démissionné à l'automne 2016, après une longue grève contre la nouvelle politique éditoriale de la direction de la chaîne. Alors qu'elle n'avait pu être retransmise en direct durant la fin de la campagne présidentielle outre-manche, Laurence Haim avait posté sur son compte twitter ce message de soutien à ses confrères : « Voilà. C'est le dernier meeting de cette campagne 2016, il est plus d'1h30, on est avec Donald Trump dans le Michigan, et j'avais envie de vous faire cette image, ma dernière campagne, mon dernier meeting, pour vous, i-Télé. Vive le journalisme. »