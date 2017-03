Présidentielle 2017 : Fillon dévisse à droite... Baroin émerge

Après une folle semaine, François Fillon dévisse, y compris dans son propre camp où, en termes de cote d'influence, il est même maintenant dépassé par... François Baroin. C'est ce qui ressort de la dernière enquête BVA La Tribune Orange réalisée auprès d'un échantillon de 1.136 personnes interrogées du 6 au 7 mars, et dont nous publions les résultats en exclusivité.

Fillon perd 11 points de popularité chez les sympathisants de droite

En un mois, la cote de confiance de François Fillon baisse de 11 points auprès des sympathisants de la droite et du centre (56%). Mais le malaise atteint aussi les personnes se sentant spécialement proches du parti « Les Républicains » (LR) (74% - 9). Signe des temps, François Fillon est désormais dépassé par François Baroin, de manière assez nette quand on regarde les résultats auprès de l'ensemble des sympathisants de droite (65%, + 2), mais également, même si l'écart est plus resserré, auprès des sympathisants LR (76%, +1). Mais attention, l'enquête a eu lieu avant que le comité politique de LR ne réaffirme à l'unanimité son soutien à François Fillon, ce qui va peut-être de nouveau changer la donne pour celui qui reste le candidat officiel de la droite... À moins, au contraire, qu'une potentielle mise en examen, le 15 mars prochain, ne plombe encore plus François Fillon.

Quant à François Baroin, il bénéficie d'une semaine où son nom a été beaucoup avancé, soit comme « plan B » en remplacement de François Fillon, soit pour devenir l'éventuel futur premier ministre du même François Fillon. Résultat, le sénateur-maire de Troyes se hisse à la deuxième place du classement général des personnalités politiques préférées des Français (37%, +5)... devant Alain Juppé (36%, -2) qui se maintient à un niveau assez élevé malgré son refus de prendre la relève de François Fillon.

Macron mord sur l'électorat du PS

Mais, une fois encore, la personnalité politique préférée des Français est... Emmanuel Macron (41%, +1). Le leader de En Marche !, d'ailleurs, qui vient enfin de présenter son programme, engrange des points non seulement auprès des sympathisants socialistes (60%, +11) mais aussi chez les sympathisants du centre (MoDem et UDI, 64%, +13). À noter qu'Emmanuel Macron devient ainsi la personnalité que les sympathisants PS souhaitent le plus voir jouer un rôle important à l'avenir, devançant d'un cheveu le candidat officiel socialiste : Benoît Hamon (59%, -2).

Mais Benoît Hamon peut se consoler, et ceci est en parfait adéquation avec son positionnement politique, il bénéficie en effet d'une cote de confiance plus importante que celle de Jean-Luc Mélenchon (62% contre 53%) auprès de l'ensemble des sympathisants de gauche. Il n'en reste pas moins que l'enquête BVA-La Tribune-Orange met le doigt sur une double difficulté pour Benoit Hamon. D'abord, s'il reste bien sûr une figure clé pour les sympathisants PS, il est cependant, on l'a vu, sérieusement concurrencé par Emmanuel Macron.

Par ailleurs, il a du mal à élargir son assise auprès des sympathisants des partis de gauche autre que le PS qui lui préfèrent largement Jean-Luc Mélenchon (73% contre 65%). En fait, à gauche, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon semblent se nuire mutuellement sans que l'un ou l'autre parvienne à prendre durablement l'avantage... Le tout dans un contexte où il semble qu'une partie des sympathisants PS ont déjà décidé de soutenir Emmanuel Macron...