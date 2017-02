Présidentielle 2017 : Fillon plonge dans l'opinion

Le candidat François Fillon plonge dans les enquêtes d'opinion. Les soupçons d'emplois fictifs de sa femme, Penelope Fillon, lui font perdre une grande partie du crédit obtenu au moment de sa large victoire à la primaire de la droite fin 2016. C'est ce qui ressort de la dernière enquête BVA La Tribune Orange réalisée auprès d'un échantillon de 1.039 personnes interrogées du 6 au 7 février, et dont nous publions les résultats en exclusivité. Deuxième au classement de la cote d'influence des personnalités politiques françaises lors du dernier baromètre de janvier, François Fillon pointe désormais à la ... neuvième place. Concrètement, seuls 28% des sondés souhaitent que François Fillon ait davantage d'influence dans la vie politique, contre 35% il y a un mois.

Sa défense dévoilée ce lundi 6 février lors d'une conférence de presse n'a pas permis d'inverser la tendance : les deux tiers des personnes interrogées n'ont pas jugé François Fillon convaincant, « un score limité qui indique que la ligne de défense de l'ex-Premier ministre n'a pas permis d'enrayer un certain scepticisme du grand public », note l'enquête BVA. Certes dans son camp, la cote de popularité de François Fillon est relativement stable (un point de pourcentage en moins) et reste à un niveau très élevé, en revanche, du côté des sympathisants du Front national, sa cote s'écroule littéralement (-15 points !). Chez ces électeurs, clairement, le « Penelope gate » a déplu.

Macron recule auprès des sympathisants de droite

L'autre perdant de cette étude est le candidat d'En Marche ! Emmanuel Macron. S'il reste la personnalité politique avec la plus grande cote de popularité auprès des Français, il cède toutefois du terrain (-4 points). Dans le détail, c'est principalement du côté des sympathisants de la droite et du centre qu'il faiblit (-18 points). Il paie notamment le flou entretenu autour de son programme. Comme le disait mardi le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis sur BFM-TV :

« Emmanuel Macron ne veut pas se définir et ça finit par poser un problème. (...) Je me dis que peut-être il est trop à droite et ça lui sera reproché par des gens de gauche qui le soutiennent actuellement. Peut-être est-il trop à gauche et ça lui sera reproché par des gens qui sont à droite ».

Plus globalement, la percée récente de Macron dans les sondages (beaucoup l'annoncent désormais qualifié au second tour de l'élection présidentielle contre Marine Le Pen) provoque aussi une prise de conscience des électeurs à gauche comme à droite, et ressoude autour des tenants plus « historiques » de leur ligne politique respective. Ce qui nuit de facto au leader d'En Marche ! dans les enquêtes d'opinion.

Hamon et Mélenchon, personnalités préférées à gauche

Par exemple à gauche, l'homme qui monte dans les candidats déclarés à l'élection présidentielle, c'est Benoît Hamon. Vainqueur le 29 janvier dernier de la primaire de la belle alliance populaire (BAP), il profite de la dynamique pour devenir la cinquième personnalité politique préférée des Français. Il gagne notamment 17 points auprès des sympathisants du parti socialiste, et 11 points auprès des sympathisants de la gauche, même si Jean-Luc Mélenchon, relativement stable dans les enquêtes de popularité (-1 point), reste la personnalité la plus appréciée chez les sympathisants de la gauche.

Ces deux leaders politiques les plus populaires à gauche s'inscrivent pourtant en rupture avec le bilan du quinquennat en cours. Une nouvelle preuve que l'action du chef de l'Etat François Hollande n'a pas convaincu la plupart de ceux qui ont voté pour lui en 2012. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la cote de popularité du chef de l'État est en recul : il ne bénéficie que de 22 % de bonnes opinions, contre 24% en janvier 2017. Certes, « ce score est supérieur au score plancher du chef de l'État mesuré en octobre 2016 (15% de bonnes opinions) », note l'enquête de BVA. Mais cela vient de « sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat qui est probablement à l'origine du regain d'une certaine bienveillance auprès des sympathisants socialistes (+8 points à 79%) », ajoute l'institut. Pas de quoi trop se réjouir, donc, du côté de l'Élysée.