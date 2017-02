Présidentielle 2017 : Fillon repasse devant Macron, Le Pen reste en tête (sondage)

Embourbé dans l'affaire Penelope Gate, François Fillon résiste dans les sondages. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour Paris Match, i-Télé et Sud Radio publiée mercredi, Marine Le Pen et François Fillon resteraient en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, avec respectivement 24 % et 21 %, et le candidat de la droite l'emporterait au second tour.

Mais l'élection s'annonce toutefois très indécise : avec 20 % et 18 %, les candidats Emmanuel Macron et Benoît Hamon, vainqueur de la primaire socialiste, sont proches des deux leaders au premier tour, selon cette enquête réalisée du 29 janvier au 1er février auprès de 1.409 personnes inscrites sur les listes électorales.

Mélenchon distancé

Le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est en revanche distancé avec 9 % des intentions de vote, alors que le centriste François Bayrou, pas encore candidat, est crédité de 4,5 % des suffrages.

Un duel Marine Le Pen-François Fillon au second tour déboucherait sur une nette victoire du candidat de la droite sur la présidente du Front national, avec 60 % des voix contre 40 %.

Ciotti appelle la droite à garder ses nerfs

En pleine tempête médiatique, le député Les Républicains Eric Ciotti a de son côté exhorté ce jeudi la droite à garder ses « nerfs » et son « sang-froid » face aux turbulences que traversent la campagne de François Fillon, déstabilisé par une enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse. « On traverse une épreuve. Dans cette épreuve, il faut savoir garder ses nerfs, il faut savoir garder son sang-froid », a ainsi déclaré Eric Ciotti.

Selon lui, les élus de son camp doivent faire bloc et ne pas appeler à un retrait du candidat investi par la droite pour la présidentielle d'avril-mai, comme l'a fait publiquement le député Georges Fenech mercredi.

Fenech, premier LR à tirer sur Fillon, est-il l'homme de Wauquiez ?

Premier à laisser apparaître les lézardes dans l'unité de la droite, l'ex-magistrat Georges Fenech a en effet jugé que les résultats de la primaire de novembre 2016, qui avaient tourné au plébiscite pour François Fillon, étaient devenus caducs compte tenu des difficultés liées aux révélations du Canard enchaîné. Marianne a d'ailleurs publié hier soir l'intégralité de la pétition que fait circuler le député LR Georges Fenech pour remplacer le candidat Fillon. L'hebdomadaire a ouvertement posé la question de la possibilité que Laurent Wauquiez, élu dans la même région que ce Georges Fenech, ait téléguidé cette démarche. Réponse de l'intéressé :

« Ma démarche est totalement personnelle. Je ne roule pour personne et personne ne m'a demandé de le faire », se défend pourtant Georges Fenech. « Ce que je veux, c'est qu'on reprenne cette affaire en main. »

Enfin, le juppéiste Philippe Gosselin incite pour sa part le maire de Bordeaux à réfléchir à la possibilité de revenir dans le jeu. Nouveau refus d'Alain Juppé, qui ne veut pas apparaître comme un "plan B".



(Avec Reuters)