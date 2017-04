Présidentielle 2017 : Mélenchon à deux points de Macron et Le Pen (sondage)

L'écart entre les quatre principaux candidats à l'élection présidentielle se resserre à moins de 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Selon la dernière enquête réalisée par Ipsos-Sopra Steria pour Le Monde (*), Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon se tiennent en seulement... 3 points de pourcentage ! En tête, Marine le Pen et Emmanuel Macron sont aux coude-à-coude avec 22% des intentions de vote devant Jean-Luc Mélenchon (20 %) et François Fillon (19%).

Clairement la dynamique est en faveur du candidat de la France insoumise, puisqu'il gagne encore 1,5 point par rapport à la précédente enquête Ipsos. En revanche, Le Pen et Macron chutent chacun de 2 points, alors que Fillon, malgré une campagne émaillée d'affaires judiciaires le concernant, gagne 1 point. Du côté du Parti socialiste (PS), la débâcle risque d'être totale : Benoît Hamon ne recueillerait aujourd'hui que 7,5% des voix, en baisse de 0,5 point, ce qui serait bien évidemment un score historiquement bas pour un candidat PS à une élection présidentielle.

La dynamique Mélenchon, le recul de Le Pen et Macron

Ce sondage confirme donc la grande tendance de ces dernière semaines : depuis le débat télévisé du 20 mars sur TF1, Jean-Luc Mélenchon ne cesse de grimper dans les sondages. Sa progression est notamment spectaculaire chez les jeunes : en un mois, le candidat insoumis aurait presque quadruplé son score à 44% chez les 18-24 ans, et il l'aurait doublé chez les 25-34 ans, passant à 27%, selon Ipsos-Sopra Steria. Mais ce qui marque aussi en cette fin de campagne, c'est le recul progressif et parallèle de la candidate du Front national et de celui d'En marche ! qui faisaient pourtant la course en tête de 7 à 10 points en mars et de 6 points début avril.

Mais des deux favoris pour le second tour, c'est Emmanuel Macron qui aurait le plus de chance de continuer de reculer. Car paradoxalement, ce sont les deux candidats concernés par des affaires judiciaires - Le Pen et Fillon - qui ont l'électorat le plus sûr : 85% de ceux qui se prononcent aujourd'hui en faveur de Marine Le Pen assurent que leur choix est définitif, et environ 80% des électeurs de François Fillon sont certains de voter pour le candidat de la droite. Le niveau d'indécision est en revanche nettement plus élevé chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron puisque respectivement 66% et 68% de celles et ceux qui se prononcent en leur faveur estiment que leur choix est définitif. Par ailleurs, on peut penser qu'un « vote utile » vers Mélenchon ou Macron se prépare du côté des électeurs de Benoît Hamon : ceux qui le soutiennent encore sont seulement 57% à se dire certains de voter pour le candidat PS le 23 avril.

Second tour : Le Pen perdante quel que soit le cas de figure

Du reste, le grand vainqueur de cette élection risque d'être l'abstention : actuellement, seulement deux tiers des Français auraient l'intention d'aller voter dimanche prochain, soit le même niveau que lors de la précédente enquête Ipsos. Sans surprise, la tentation de l'abstention touche davantage les jeunes : seuls 55% des 18-24 ans ont l'intention d'aller voter, et 60% des 25-34 ans. A l'inverse, comme souvent, près des trois quarts des plus de 70 ans assurent qu'ils iront voter.

Pour le second tour, Ipsos-Sopra Steria a par ailleurs testé toutes les hypothèses possibles entre les quatre favoris. Et l'enseignement principal de cette enquête est que la probabilité de voir la candidate du Front national accéder à la présidence de la République s'éloigne. En effet, Marine Le Pen ne recueillerait que 37 % des voix au second tour face à Emmanuel Macron, 40 % contre Jean-Luc Mélenchon, et 44 % face à François Fillon. A l'inverse, quel que soit le cas de figure, Emmanuel Macron l'emporterait en cas de qualification au second tour, avec 55% des voix face à Jean-Luc Mélenchon, et 64% face à François Fillon. Enfin, le candidat de la France Insoumise l'emporterait également face à François Fillon avec 60% des voix. Rien n'est joué, donc, dans cette campagne présidentielle complètement folle où personne ne peut prédire qui sera qualifié pour le second tour.

(*) Le sondage est réalisé sur un échantillon de 1.509 personnes inscrites sur les listes électorales (dont 927 certaines d'aller voter et exprimant une intention de vote) interrogées par Internet les 12 et 13 avril. La marge d'erreur de l'ordre de 2,7 points pour un échantillon de cette taille.