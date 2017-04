Présidentielle 2017 : pour qui votent les entrepreneurs ?

Alors que les sondages se suivent et se ressemblent - avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron au coude-à-coude pour la première place, François Fillon en embuscade autour de 20%, puis Jean-Luc Mélenchon autour de 15% et Benoît Hamon autour des 10% -, les entrepreneurs font entendre une autre musique.

Interrogés par l'institut OpinionWay pour le compte de la startup juridique Legalstart, sur la base d'un échantillon de 1.018 entrepreneurs et dirigeants d'entreprise issu des 50.000 personnes inscrites sur la plateforme Legalstart.fr, les entrepreneurs s'intéressent davantage au programme économique des candidats. Cela se traduit par un changement de hiérarchie dans le trio de tête : Emmanuel Macron, perçu comme le candidat le plus favorable à l'entrepreneuriat, récolte 32% des intentions de vote, devant François Fillon (27%), qui pâtit moins du Penelopegate et des polémiques auprès de cette catégorie de population. En troisième position, Marine Le Pen est largement distancée, à 16%. Elle bat tout de même Jean-Luc Mélenchon (12%) et Benoît Hamon (7%).

Les "petits" candidats se partagent les miettes : 3% pour Nicolas Dupont-Aignan, 2% pour François Asselineau, 1% pour Jean Lassalle et rien du tout pour Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et Philippe Poutou.

Macron plus populaire chez les jeunes entrepreneurs, Fillon chez les retraités

Dans le détail, Emmanuel Macron arrive en tête auprès de toutes les catégories d'âge, notamment chez les moins de 35 ans, où il récolte 37% d'intentions de vote. Mais chez les entrepreneurs seniors, c'est François Fillon qui rafle la mise, avec 44% auprès des 65 ans et plus, contre 29% pour son rival d'En Marche!.

Jean-Luc Mélenchon, lui, se distingue auprès des femmes entrepreneures, qui le créditent de 16% d'intentions de vote, contre 11% pour les hommes. Tous les autres candidats séduisent quasiment autant d'hommes que de femmes.

Quant à la sûreté du choix, un critère primordial, 85% des personnes interrogées sont "certaines" (66%) ou quasi-sûres (19%) de glisser le même bulletin dans l'urne le 22 avril.

Le revenu universel et l'augmentation de la TVA massivement rejetés

Sur le fond, les entrepreneurs sont sensibles à deux mesures phares portées, malgré des différences notables, par Emmanuel Macron et François Fillon. La première est la mise en place d'un régime de retraite universel indépendant du statut (salarié, indépendant ou fonctionnaire), souhaitée par 82% des entrepreneurs. La deuxième est la réforme de l'Impôt sur la fortune (ISF), pour le transformer en outil d'investissement dans les entreprises (75% y sont favorables).

L'écart entre Emmanuel Macron et François Fillon chez les entrepreneurs s'explique en partie par le rejet massif d'une des mesures phares de ce dernier : l'augmentation de la TVA, rejetée par 70% d'entre eux. Sa volonté de supprimer 500.000 postes de fonctionnaires en cinq ans divise beaucoup : 50% sont contre, 47% la soutiennent.

Les idées situées les plus à gauche et les plus à droite sont les plus mal reçues. Le revenu universel de Benoît Hamon (PS) n'est soutenu que par 26% des entrepreneurs, contre 70% qui y sont opposés, dont 51% très fermement. La taxe sur les robots, toujours proposée par Benoît Hamon, récolte un résultat mitigé : 51% sont contre, 44% pour, 5% ne se prononcent pas.

Mais la mesure la plus impopulaire chez les entrepreneurs vient de Marine Le Pen : sa volonté de sortir de l'euro est rejetée par 74% des sondés, contre 21% de "plutôt" ou de "tout à fait" favorables.