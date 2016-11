PrÃ©sidentielle 2017 : ValÃ©rie PÃ©cresse soutient Alain JuppÃ© pour la primaire de la droite

Dans un entretien au Figaro ce mardi, la présidente (LR) de la région Ile-de-France apporte son soutien à Alain Juppé dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre.

Il sera un président fort, qui saura réformer et restaurer l'autorité de l'Etat, a poursuivi l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Après cinq ans de mandat de François Hollande, il est impératif de relever la fonction présidentielle qui a été abaissée. Il est l'homme qu'il faut pour cela."

"J'ai longuement réfléchi à ce qui, pour moi, est le meilleur choix pour le pays aujourd'hui et j'ai décidé de soutenir dès le premier tour Alain Juppé."

Elle qui avait soutenu François Fillon face à Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP en 2012, assure que son choix a été "difficile à faire", car elle a "des liens avec beaucoup de candidats".

J'ai été la ministre de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Je sais que François Fillon a l'étoffe d'un homme d'Etat. Mais je pense que le score entre les deux favoris [Alain Juppé et Nicolas Sarkozy] va être serré et qu'il faut faire un choix clair dès le premier tour de la primaire. L'enjeu est maximum.