Présidentielle 2017 : Valls largement vainqueur à la primaire (sondage) , Bayrou tance Fillon

Les premiers sondages - à prendre avec précaution - pour la primaire de la gauche sont en train de sortir. Une enquête Harris Interactive pour France Info publiée ce jeudi place Manuel Valls largement en tête du premier tour avec 43 % des intentions de vote, tandis qu'Arnaud Montebourg et Benoît Hamon se disputeraient la qualification au second tour avec respectivement 25 % et 23 % d'intention de votes.

Mais la dynamique semble en faveur de l'ancien ministre de l'Education nationale, qui gagne 11 points par rapport à la précédente enquête, contre seulement trois points supplémentaires pour Arnaud Montebourg, tandis que Manuel Valls accuse pour sa part une baisse de deux points. Entré en campagne récemment, Vincent Peillon ne séduirait que 7 % des sondés, Sylvia Pinel 2 %, François de Rugy 1 % et Jean-Luc Bennahmias 0,5 %. Au second tour, Manuel Valls l'emporterait face à Arnaud Montebourg avec 55 % des voix. Et dans une hypothèse où Benoît Hamon devancerait Arnaud Montebourg au premier tour, Manuel Valls l'emporterait avec 57 % des voix au second, selon le même sondage.

Cambadélis espère 1,5 à 2 millions de votants

« Je pense que cette primaire intéresse », a assuré de matin sur Europe 1 Jean-Christophe Cambadélis. « Je ne suis pas sondeur mais si on les suivait, on serait dans des niveaux de participation extraordinaire », a indiqué le premier secrétaire du Parti socialiste, qui vise « entre 1,5 et 2 millions » de participants. Ce serait au mieux deux fois moins que la primaire de la droite et du centre qui a réuni plus de 4 millions d'électeurs à chaque tour du scrutin. Au-delà d'une campagne plus courte et d'un engouement certainement moindre pour cette primaire, il faut aussi dire que seuls 7.600 bureaux de vote seront ouverts les 22 et 29 janvier prochains, contre 10.000 pour la primaire de la droite et du centre. Reste que pour Jean-Christophe Cambadélis, cette primaire sera « la clef » de la présidentielle. « Je pense que nous sommes les derniers à nous présenter pour la présidentielle, [...] et que nous serons la clef de celle-ci », promet Jean-Christophe Cambadélis.

Bayrou fustige le rapport à la chrétienté de Fillon

A droite et au centre, les tensions entre le président du Modem François Bayrou et certains membres du parti Les Républicains ne se sont pas estompées depuis le verdict de la primaire. En effet, alors que mardi soir sur TF1, François Fillon a invoqué sa foi chrétienne pour assurer qu'il ne prendrait «jamais», sur les questions liées à la solidarité et à la sécurité sociale, «de décision contraire à la dignité humaine». Sur I-télé, mercredi, François Bayrou a accusé Fillon de tomber dans une forme de « dérive » : «Comment peut-on arriver à mélanger la politique et la religion à ce point de cette manière déplacée ? Le principe de la France c'est qu'on ne mélange pas religion et politique», a-t-il souligné. «Je connais François Fillon depuis longtemps, je ne l'ai jamais vu faire des déclarations de cet ordre donc ça doit être lié aux élections d'une manière ou d'une autre, à ce qu'on croit être un corps électoral. [...] Je ne comprends pas qu'on se laisse aller à ce type de dérive», a-t-il aussi déploré. Assurément, il sera compliqué pour le candidat de la droite d'obtenir le soutien du centriste François Bayrou.