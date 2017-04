Présidentielle : la grande "trouille" des instituts de sondage

C'est inédit sous la cinquième République. À moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, ils sont quatre candidats à pouvoir espérer figurer parmi les deux finalistes du second tour... Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon ne seraient ainsi séparés que de trois à quatre points selon les instituts de sondage, sachant que la marge d'erreur dépasse les deux points.

Selon un sondage Ifop-Fiducial - réalisé auprès de 1.851 personnes - pour Sud Radio et Paris Match, publié ce mardi 18 avril, Emmanuel Macron resterait stable avec 23% des intentions de vote, devant Marine Le Pen à 22% en baisse de deux points. Jean-Luc Mélenchon prendrait la troisième place avec 19,5%, en progression d'un demi-point et François Fillon serait quatrième avec 19%. Loin derrière, Benoît Hamon serait à 8%. Mais attention, l'Ifop signale que la marge d'erreur peut atteindre 2,2 points... En l'occurrence, c'est considérable. D'où l'importance de cette dernière ligne droite pour chacun des candidats, afin de tenter de se démarquer et de faire le « trou ». Et du côté des instituts de sondage, cette situation inédite ne rassure pas, tant il va être difficile pour eux d'annoncer le résultat du premier tour dès 20 heures dimanche si la situation ne se décante pas.

De fait, les sondages se trompent-ils souvent ? Eux qui sont accusés de ne pas avoir vu Jean-Marie Le Pen dépasser Lionel Jospin au premier tour de 2002 ou de ne pas avoir enregistré le « phénomène » Fillon lors de la primaire de la droite fin 2016. On aura la réponse dimanche. Mais il n'est pas inutile de revenir sur les précédents scrutins présidentiels. On se rend alors compte que, contrairement à une idée reçue, les instituts de sondage ne se trompent pas systématiquement.

Des sondages plutôt "bons" en 2012... moins en 2007

Ainsi, en 2012, à une semaine du scrutin (qui avait lieu un 22 avril), les instituts CSA, Sofres, Ifop, accordaient à Francois Hollande entre 27% et 28%. In fine, il arrivera en tête avec 28,63%. Le second, Nicolas Sarkozy, était crédité de 26 à 27%... il fera 27,18%. En revanche, Marine Le Pen était sous-évaluée avec des sondages variant entre 15% et 16%, elle réalisera 17,9%. A l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, lui, fût bien surévalué, avec des intentions de vote à une semaine du scrutin comprises entre 14,5% et 16%... il fera 11,1%.

En 2007, les instituts ont fait moins bien. S'ils ont globalement anticipé le score de Ségolène Royal, arrivée deuxième du premier tour avec 25,87% des voix, ils ont en revanche sous-évalué le score de Nicolas Sarkozy (en tête avec 31,18%), aucun n'anticipant qu'il dépasserait les 30%. A l'inverse, et ceci explique sans doute cela, tous les instituts ont surévalué le score de Jean-Marie Le Pen en le plaçant entre 14% et 17%, alors qu'à l'arrivée le président du FN ne fera « que » 10, 44% se plaçant quatrième derrière François Bayrou (18,57%) dont le niveau avait été plutôt bien anticipé par les sondages.

Le grand raté de 2002

C'est en 2002, bien entendu, que les instituts de sondage ont été accusés de tous les maux pour ne pas avoir « alerté » sur la percée de Jean-Marie Le Pen. Résultat : l'éparpillement des voix à gauche, aux dépens du « vote utile », coûta la qualification pour le second tour à Lionel Jospin. A une semaine du vote de ce fameux 21 avril, BVA,et la Sofres, par exemple, plaçaient Chirac en tête entre 18,5% et 20% - il fera finalement 19,88% - et Lionel Jospin en seconde position avec 18%... Il terminera troisième avec 16,18% des voix. Quant à Jean-Marie Le Pen, il était crédité de 13% à 14% des voix soit plus de deux points de moins (16,86%) que son résultat définitif. Dans la dernière ligne droite, le leader du Front National a donc dépassé le Premier ministre candidat. Ce fût un coup de tonnerre. En réalité, tardivement, le vendredi 19 avril et surtout le samedi 20 avril, des sondages confidentiels - ils ne pouvaient plus être rendus publics depuis le vendredi 19 avril à minuit - montraient que les courbes de Jospin et Le Pen venaient de se croiser... mais trop tard.

En 1995, cela faisait déjà plusieurs semaines que les sondages montraient que Jacques Chirac avait pris le dessus sur son grand rival Édouard Balladur. En revanche, aucun institut n'avaient anticipé que Lionel Jospin parviendrait en tête du premier tour (23,3%). Les enquêtes estimaient que c'est Jacques Chirac qui arriverait premier... Il a réalisé finalement 20,84%.

Ce petit rappel montre, s'agissant de la présidentielle, que, contrairement à la légende, les instituts de sondage ne se sont pas systématiquement trompés. Le grand raté reste cependant 2002 avec un vote Le Pen très nettement sous-évalué. Mais il est vrai qu'à l'époque, les sondés exprimaient encore une certaine réticence à reconnaître voter Front National, d'où la difficulté pour les sondeurs d'appréhender la réalité (et l'importance de ce vote).

2017 : les instituts jouent la prudence

On verra dimanche soir à 20 heures, si les instituts étaient loin de la réalité des urnes. Mais avec cette année quatre candidats dans un mouchoir de poche, l'exercice est pour eux particulièrement difficile, tant une erreur de quelques dixièmes de points pourra avoir des conséquences redoutables, sachant que le seuil de qualification pour le second tour se situera à peine au-dessus de la barre des 20%. D'ailleurs, les instituts ne cachent pas leur désarroi et commencent à alerter les médias : il conviendra d'être extrêmement prudent quand, peu après 19 heures, les premiers résultats des sondages « sorties des urnes » commenceront à circuler, tant la marge d'erreur sera sensible. A moins que d'ici là, un ou deux candidats se détachent nettement... C'est pour cette raison que les déclarations fracassantes vont se succéder d'ici vendredi soir minuit, fin de la campagne officielle du premier tour.