Présidentielle : le trio de tête recule, Hamon et Dupont-Aignan en profitent

Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon perdent un point chacun dans les intentions de vote en vue du premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage* Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio classique publié vendredi. Elle a été réalisée en ligne du 28 au 30 mars auprès d'un échantillon de 1.609 personnes inscrites sur les listes électorales issu d'un échantillon de 1.650 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.

La présidente du Front national et le fondateur d'En Marche! sont à égalité à 24%, devant le principal candidat de la droite et du centre, à 19%. Au-delà de ce trio de tête, Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise, est stable à 15% des intentions de vote. Ce recul profite au socialiste Benoît Hamon, à 11% (+1), ainsi qu'au candidat souverainiste Nicolas Dupont-Aignan gagne également un point, à 4%.

Dans l'hypothèse d'un second tour Macron-Le Pen, l'ancien ministre de l'Economie l'emporterait avec 63% des voix, contre 37% pour la présidente du Front national. François Fillon l'emporterait pour sa part (58% contre 42%) face à la leader frontiste.

Au vue des dates pendant lesquelles l'enquête a été réalisée (du 28 au 30 mars), la décision de Manuel Valls de voter dès le premier tour pour Emmanuel Macron a vraisemblablement joué. Dès le lendemain, s'exprimant lors de la visite de Benoît Hamon à Lille, la maire socialiste Martine Aubry a condamné le geste du candidat défait à la primaire socialiste :

"Quel renoncement ultime de tourner le dos à ces militants socialistes. La démagogie, le populisme et les trahisons, tout cela pollue la campagne."

Prenant acte de ce "grand coup de plus" porté à la démocratie, Benoît Hamon a, lui, dénoncé un "jeu morbide" et, appelé, en vain, le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, à se rallier à sa candidature.

Graphique réalisé par Statista.

Macron et Fillon, candidats favoris des Français de l'étranger

Du côté des Français de l'étranger, les intentions de vote diffèrent nettement. François Fillon s'affiche ainsi en deuxième position (31%) au premier tour mais reste néanmoins derrière Emmanuel Macron (36%), selon un sondage BVA pour lepetitjournal.com réalisé du 3 au 11 mars et publié le 31 mars.

"L'attrait pour le candidat d'En marche! n'est pas surprenant car il séduit beaucoup les personnes CSP+, très nombreuses au sein des Français expatriés", commente BVA. Environ 1,3 million de Français sont inscrits sur les listes consulaires, ce qui représente environ 2% du corps électoral du pays.

Les autres candidats arrivent loin derrière : le socialiste Benoît Hamon est crédité de 13% des voix, la présidente du Front national, Marine le Pen, est à 9% et le représentant de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à 8%.

(avec Reuters)