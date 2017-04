Présidentielle : les résultats définitifs du premier tour

| Article publié à 7h27, actualisé à 9h29 avec les réactions des marchés.

Le second tour verra s'affronter deux candidats aux antipodes. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 7 mai prochain, à l'issue d'un premier auquel onze candidats ont participé.

Voici les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, qui précise que le taux de participation s'est établi à 78,69%, contre 80,42% lors du premier tour du scrutin présidentiel de 2012.

Emmanuel Macron (En Marche !) : 23,75%

Marine Le Pen (Front National) : 21,53%

François Fillon (Les Républicains) : 19,91%

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) : 19,64%

Benoît Hamon (Parti socialiste) : 6,35%

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) : 4,75%

Jean Lassalle (Résistons) : 1,22%

Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) : 1,10%

François Asselineau (Union populaire républicaine) : 0,92%

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) : 0,65%

Jacques Cheminade (Solidarité et progrès) : 0,18%

Carte des résultats du premier tour. Crédits : franceinfo.

À la Bourse de Paris, les banques décollent

À l'ouverture de la Bourse de Paris, les titres du secteur bancaire prenaient près de 8% lundi matin, galvanisés par l'anticipation d'une victoire du candidat Emmanuel Macron à la présidentielle française. A 09H12, l'action Société Générale prenait la tête du CAC 40 (+8,03% à 50 euros) devant Crédit Agricole (+7,68% à 13,39 euros) et BNP Paribas (+6,74% à 66,18 euros) dans un marché en forte progression de 3,66%.

Le CAC 40 a quant à lui bondi de 4,1%, à 5.267,88 points et des hausses soutenues ont été constatées dans les Bourses de Londres (+1,37%), Francfort (+2,37%) et Madrid (+3,48%).

(avec Reuters et AFP)