Primaire à droite  : Fillon vainqueur  ? une option crédible

A quatre jours de la primaire de la droite et du centre, le candidat François Fillon alimente l'actualité car il remonte de manière impressionnante dans les sondages. Dans un premier temps destiné à être le troisième homme loin derrière du duo de favoris Juppé-Sarkozy, il serait désormais en position de se qualifier pour le second tour de la primaire... et même de l'emporter au second tour ! Un dernier sondage OpinionWay réalisé pour Atlantico, donne en effet Juppé en tête au premier tour avec 33 % des intentions de votes - c'est une habitude -, mais pour la première fois, Fillon et Sarkozy seraient au coude-à-coude avec 25 % des intentions de vote chacun.

Plus surprenant, en cas de second tour Juppé-Fillon, c'est le Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui l'emporterait face à Juppé, et largement (54 % contre 46 %) ! François Fillon bénéficierait en fait d'un bien meilleur report de voix des Sarkozystes (57 % contre seulement 16 % pour Alain Juppé) et des électeurs de Bruno Le Maire (53 % vers Fillon contre 25 % pour Juppé).

Juppé gagne contre Sarkozy

En revanche, si Sarkozy passait au second tour devant Fillon, Juppé gagnerait toujours contre l'ancien chef de l'Etat, avec 57 % des votes contre 43 %, grâce à un report de voix supérieur de tous les principaux candidats du premier tour. Preuve que l'anti-sarkozysme reste très marqué... sauf chez les jeunes. En effet, l'ancien chef de l'Etat est de loin celui qui convainc le plus de jeunes parmi les 18-34 ans qui voteront à la primaire : ils seront 29 % à voter pour Sarkozy, 17 % pour Juppé et ... seulement 7 % Fillon. Mais heureusement pour les deux anciens premiers ministres, les jeunes sont de très loin ceux qui votent le moins et leur nombre ne sera donc pas assez significatif pour faire changer le cours de l'élection. Il y aura au total 2,6 à 3 millions de Français qui participeront au vote de la primaire de la droite et du centre, prédit OpionionWay.

Le débat télévisé décisif ?

Un autre sondage BVA, diffusé aujourd'hui, conserve quant à lui le duo Juppé-Sarkozy en tête au premier tour, et largement. Ils recueilleraient respectivement 37 % et 29 % des voix au premier tour. Et si François Fillon reste en forte hausse (+7 points), il ne récolterait « que » 18 % des voix au premier tour. Bruno Le Maire est quant à lui relégué à la quatrièmement place avec 9 % des intentions de vote, et Nathalie Kosciusko-Morizet serait cinquième à 4 %, selon cette enquête réalisée pour Orange et la presse régionale. Bref, si les sondages se contredisent sur le niveau de voix qu'atteindra François Fillon au premier tour de cette primaire, tous s'accordent à dire que le député de la deuxième circonscription de Paris redevient un candidat crédible au second tour. Ce qui donne par ailleurs beaucoup de piment au dernier débat télévisé de jeudi soir sur France 2 et Europe 1.