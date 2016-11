Primaire de droite : Sarkozy en passe d'être éliminé...

Nicolas Sarkozy serait le grand perdant de la primaire, battu par François Fillon et Alain Juppé. Mais, attention, la tendance peut s'inverser dans la soirée, les résultats actuels étant encore très précaires (Crédits : © Philippe Wojazer / Reuters)

Alain Juppé et François Fillon seraient qualifiés pour le second tour de la primaire, aux dépens de Nicolas Sarkozy... Mais la plus grande prudence s'impose à cette heure de la soirée.