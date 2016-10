Primaire écologiste : Cécile Duflot éliminée !

Coup de tonnerre chez les écologistes. L'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot a été éliminée dès le premier tour de la primaire écologiste. Les députés européens Yannick Jadot, premier, et Michèle Rivasi, l'ont devancée. Une autre député européenne, Karima Delli, est arrivée en quatrième position de ce scrutin dont les votes ont été clos ce lundi. Les résultats ne sont, certes, pas définitifs mais les tendances ne peuvent plus changer. C'est un gros coup dur pour Cécile Duflot, qui était la tête d'affiche de cette primaire. « Déçue », elle ne donne pas de consigne pour le second tour. Elle a tout de même assuré à l'AFP qu'elle serait « de tous les combats pour l'écologie ».

Quid des parrainages ?

Après un nouveau vote, les résultats du second tour seront connus début novembre. Environ 17.000 adhérents d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) sont appelés aux urnes. Reste une question d'importance : le vainqueur devra batailler durement pour obtenir les 500 signatures d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs l'argument qui était donné en faveur de Cécile Duflot par les membres de son entourage. Ils estimaient que l'ancienne ministre du Logement était la seule des candidats à avoir le charisme suffisant pour obtenir les parrainages... Charge, désormais, à Yannick Jadot et Michèle Rivasi de les faire mentir.