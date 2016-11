Primaire : un nouveau sondage donne Fillon largement en tête

François Fillon est donné vainqueur du second tour de la primaire de la droite pour l'élection présidentielle par un sondage de l'institut Opinionway, avec 61% des intentions de vote contre 39% pour son adversaire, Alain Juppé.

Cette enquête, publiée au moment où les deux candidats tenaient leur dernier meeting de campagne, vendredi soir, a été réalisée auprès de 550 électeurs sûrs de voter dimanche, issus d'un échantillon de 4.871 personnes interrogées jeudi, après le débat qui a opposé les deux ex-Premiers ministres, et vendredi.

Selon ce sondage, 4,5 à cinq millions de Français pourraient participer à ce second tour, soit une participation encore plus forte que dimanche dernier pour le premier tour (4,3 millions).

Le débat de jeudi n'a pas inversé significativement la tendance

Le débat de jeudi soir n'a apparemment pas permis au maire de Bordeaux d'inverser la tendance, même si l'écart est légèrement moins grand que dans d'autres enquêtes. Pour rappel, il y a trois jours, un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match, iTélé et Sud Radio, donnait François Fillon en tête à 65% contre 35% pour Alain Juppé.

Selon le sondage Opinionway publié vendredi, 87% des électeurs qui ont voté pour François Fillon au premier tour feront de même dimanche, comme 9% de ceux qui ont voté pour Alain Juppé et 76% de ceux qui avaient choisi l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy.

Si Alain Juppé conserverait 91% des électeurs qui ont voté pour lui au premier tour, il n'en prendrait en revanche que 13% à son rival et 20% à Nicolas Sarkozy.

75% des électeurs de gauche participants à la primaire voteraient Juppé

Le maire de Bordeaux rallierait toujours une grande majorité (75%) des électeurs de gauche participant à la primaire (10% des votants, selon Opinionway). Mais François Fillon fait une razzia dans les intentions de vote des Républicains (75%) et des électeurs du Front national participant au scrutin (74% des intentions de vote sur 11% des votants).

Le partage des électeurs centristes de l'UDI et du Modem (14% des personnes sûres de voter) est plus équilibré : 59% voteraient pour Alain Juppé et 40% pour François Fillon.

(Avec Reuters)