Qu'y a-t-il dans la corbeille de mariée Bayrou-Macron ?

Le 22 février, François Bayrou annonçait apporter son soutien à Emmanuel Macron, le fondateur du mouvement En marche. Sachant que le président du Modem hésitait jusqu'à cette date à se présenter à l'élection présidentielle, on ne connait pas encore quelles idées de réforme il peut suggérer à l'ancien ministre de l'Economie de François Hollande. Nous devons donc nous contenter de relire les programmes présentés en 2007 et en 2012.

Quelles sont les propositions alors formulées par le candidat centriste qui atteignit respectivement les troisième et cinquième rangs lors de ces deux scrutins ?

"La France de toutes nos forces." C'est avec ce slogan qu'en 2007 François Bayrou avait tenté de convaincre les Français. Dans le domaine économique, pour relancer l'emploi, que proposait alors celui qui était encore le candidat de l'UDF ?

Concrètement, son programme prévoyait l'autorisation de créer deux emplois sans charges dans chaque entreprise pendant cinq ans, la suppression des contrats de travail existants au profit d'un CDI universel à droits progressifs, l'unification des minima sociaux en une allocation unique, conciliable avec un salaire de manière dégressive, la "libération" du système des 35 heures, avec des heures supplémentaires rémunérées 35% de plus, y compris dans la fonction publique.

Un small business act à la française

Pour accélérer le développement des entreprises, le candidat centriste souhaitait faire voter un "small business act" à la française qui devait comprendre les mesures suivantes : une fiscalité avantageuse pour les PME, des exonérations de charges, une simplification des démarches administratives. Autant de mesures qui ont été décidées par l'exécutif lors des deux derniers mandats.

Avec ces mesures, François Bayrou espérait faire reculer un taux de chômage qui se maintenait encore sous la barre des 8%. Il s'élève actuellement à 9,7% en France métropolitaine. En mai 2007, la France comptait un peu plus de 2,1 millions de demandeurs d'emplois en catégorie A, contre plus de 3,4 millions environ selon les derniers chiffres du ministère de l'Emploi datés de janvier.

A noter, François Bayrou fut au cours de la campagne le candidat qui a le plus insisté sur la nécessité de faire reculer l'endettement de la France. En cas de victoire, il entendait faire interdire constitutionnellement tout budget déficitaire. Avec 18,57% des voix, soit plus de 6,8 millions d'électeurs, François Bayrou est arrivé troisième lors du premier tour de l'élection présidentielle, derrière Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, vainqueur au second tour.

Peu de différences entre les programmes de 2007 et 2012

Quatre ans plus tard, la France est encore sous le choc de la crise bancaire et financière de 2008-2009 qui s'est ensuite propagée à la sphère réelle de l'économie. Pour sortir la France de la crise, François Bayrou, dont le slogan de campagne est "un pays uni, rien ne lui résiste", reprend à peu de choses près les mesures de son programme économique de 2007. A nouveau il entend conjuguer redressement des finances publiques et lancer une vaste politique de l'offre.

Dans ce domaine, précisément, il entendait à nouveau créer un "environnement favorable à la production". De quelle manière ? Une nouvelle fois, le candidat du Modem proposait de simplifier les contraintes administratives et fiscales, de relever les seuils sociaux, de "mettre en réseau les grandes entreprises et les PME", de créer un livret d'épargne industrie et de mettre en place un établissement public de financement régionalisé. Pour réduire le nombre de demandeurs d'emplois, il proposait de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés, aux artisans et aux commerçants de créer un emploi sans charges, pendant deux ans, si elles recrutent un jeune en premier emploi ou un chômeur sous la forme d'un CDI, à condition de n'avoir pas préalablement supprimé de poste de travail.

Revaloriser le made in France

Sans surprise, François Bayrou voulait également revaloriser le « made in France » en créant un label indépendant pour que les consommateurs puissent connaître la provenance, ou la part française des produits qu'ils achètent, en associant les consommateurs à la démarche du "produire en France", en développant l'image de marque du "produit en France" et en privilégiant la qualité en allongeant à cinq ans la durée de garantie légale des produits.

En 2012, ce programme avait beaucoup de points communs avec celui de Nicolas Sarkozy. En revanche, les points de convergence avec celui de François Hollande, plus keynésien, étaient bien plus rares, à l'exception de la priorité accordée au redressement des finances publiques. Pourtant, François Bayrou soutiendra François Hollande, qui dès 2014 mènera une politique de l'offre que n'aurait pas renié ni Nicolas Sarkozy, ni François Bayrou...

Quelle valeur ajoutée ?

Au regard des premiers détails connus du programme d'Emmanuel Macron, quelles sont les nouvelles ressources en termes d'idées qu'apporte François Bayrou ? Sans surprise, rares sont les points de divergence, compte tenu de la proximité des deux nouveaux partenaires. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est de transformer la société française, et donc son économie, en profondeur.

Plus que des pistes de réforme, assez consensuelles, c'est une méthode dont Emmanuel Macron a besoin. Une méthode capable de faire accepter ces réformes au sein de la société, des administrations, des partenaires sociaux, afin que celles-ci emportent l'adhésion et n'entraînent pas de blocage. De ce point de vue, l'apport, la valeur ajoutée de François Bayrou est-elle précieuse ? Compte tenu du contenu de ses programmes présentés en 2007 et en 2012, la question mérite d'être posée.