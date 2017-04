"Rends l'argent, François ! " : les élèves de l'école 42 font fuir Fillon

François Fillon, qui n'a pas hésité à se comparer à Vercingétorix lors de la campagne présidentielle 2017, n'a pas froid aux yeux... sauf quand il s'agit d'affronter les élèves de l'école 42. Le candidat Les Républicains et Alain Juppé, duquel il a triomphé lors de la primaire, avaient prévu de se rendre ce mercredi 19 avril à l'école d'informatique fondée par Xavier Niel. A quelques jours du premier tour, François Fillon veut montrer un front soudé, imperméable aux affaires de justice le concernant lui et sa famille. Les deux ex-Premiers ministres ne s'étaient pas affichés ensemble depuis le 25 janvier à l'entreprise Thalès à Mérignac. Mais la visite a été annulée à cause des réactions de certains élèves pas très enthousiastes, ou alors un peu trop, de recevoir celui que les sondages placent désormais en troisième position, révèle RTL.

Ce petit complot des étudiants avait été organisé sur un groupe Facebook interne. Certains élèves avaient l'intention de modifier le message original « Bonjour François » sur les portiques de sécurités de l'école, en « Rends l'argent, François ! ». D'autres prévoyaient de mettre des photos de sa femme Pénélope Fillon en fond d'écran de tous les ordinateurs de l'école.

Un étudiant avait même demandé à ce quelqu'un se propose pour lancer de la farine sur le candidat, rappel à l'incident début avril à Strasbourg. Un accueil qui n'aurait certainement pas plu à François Fillon.

Deezer comme lieu de secours

Cette visite dont les images auraient très certainement fait mauvaise presse pour le candidat à quatre jours seulement du premier tour de l'élection a donc été annulée la veille.

Le mail reçu par les élèves de l'Ecole 42 pour leur annoncer l'annulation de la visite de Juppé et Fillon https://t.co/hVyNtxNEuy pic.twitter.com/GLw0PlDiJP — Michael Bloch (@Micbloch) April 19, 2017

Plutôt que d'affronter des élèves au mieux farceurs, François Fillon a décidé de déplacer sa réunion avec Alain Juppé chez Deezer, la plateforme française d'écoute de musique en streaming. Malgré tout, le candidat garde espoir. Comme il l'a dit il y a quelques semaines, "tout ce qui ne tue pas rend plus fort'.