Retraites, CDI... : Macron en dévoile (un peu) plus

Dans quelques heures, les Français devraient (enfin) connaître le programme complet d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. En attendant, le candidat du mouvement En Marche ! continue d'égrainer par-ci, par-là, quelques unes de ces propositions. Dans une interview aux Echos, le 24 février, l'ancien ministre de l'Economie avait déjà présenté son cadrage économique, prévoyant notamment le respect de la "règle d'or" budgétaire, la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires et un grand plan d'investissement quinquennal. Jeudi, c'est au journal Le Parisien que Macron a donné davantage de détails sur plusieurs points, comme les retraites et les contrats de travail.

Vers une réforme systémique des retraites

L'ancien banquier d'affaires préconise la mise en place rapide d'un système universel de retraite qui mettrait fin, selon lui, aux inégalités entre les fonctionnaires et les salariés du privé.

"Je veux engager dès le début, avec les partenaires sociaux, les négociations sur la création d'un vrai système universel de retraite. L'objectif est de faire converger progressivement l'ensemble des systèmes de retraite en termes de financement, de caractéristiques et de taux de réversion."

Pour le candidat d'En Marche !, la "vraie question" est la durée de cotisation et les salariés avec une carrière longue pourront donc prendre leur retraite à 60 ans. "L'actualisation sera calculée à terme en fonction de l'espérance de vie, qui n'est pas la même pour un ouvrier et un cadre supérieur", détaille-t-il, tout en précisant que l'âge de départ à la retraite et le montant des pensions ne seront pas modifiés.

Incitation à embaucher en CDI et réforme de la formation professionnelle

Pour ce qui concerne le monde de l'entreprise, l'ex-ministre propose d'instaurer un système de bonus-malus pour inciter financièrement les entreprises à embaucher en contrats à durée indéterminée (CDI) plutôt qu'en contrats courts. La proposition est proche de ce que demandent la CFDT et Force ouvrière (FO), alors que patronat et syndicats gestionnaires de l'assurance-chômage, que Macron souhaite "nationaliser", tentent de relancer leurs négociations sur une nouvelle convention.

Le candidat, actuel deuxième dans les sondages, prévoit par ailleurs la suspension du versement des allocations chômage après le refus de plus de deux offres d'emploi "décent", pour un salaire qui "n'est pas inférieur de plus de 20-25%" à l'ancien poste

Au titre d'une autre de ses priorités, il propose en outre de modifier la gouvernance du système de formation professionnelle, aujourd'hui entre les mains des partenaires sociaux.

(Avec agences)