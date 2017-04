Sous conditions, Emmanuel Macron est favorable à une taxe sur les transactions financières

Interrogé sur les mesures financières qu'il proposerait au niveau européen s'il accédait à l'Elysée, M. Macron se dit "favorable à la taxe sur les transactions financières".

"Mais je veux savoir quel est le point d'arrivée de la négociation sur le Brexit. Mettre cette taxe sur les pays de la zone euro et pas en Grande-Bretagne serait une folie", prévient-il.

"Soit on en fait une condition préalable à l'accès au marché européen des services financiers, soit on s'assure que la Grande-Bretagne n'a pas le passeport financier et n'a pas accès à nos marchés", a précisé l'ancien ministre de l'Économie.