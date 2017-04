Vote des Français de l'étranger : 40% pour Macron... 6% pour Le Pen

Pour les Français expatriés, il n'y a pas photo entre les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche ! recueille en effet 40,40% des suffrages exprimés des Français de l'étranger et arrive donc largement en tête de ce "département" particulier.

Marine Le Pen (Front national)n'arrive que cinquième avec 6,48% des voix, dépassée par François Fillon (Les Républicains), deuxième avec 26,32% des voix, Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise, 3ème avec 15,83% des voix) et même Benoît Hamon (Parti socialiste), qui réalise un score légèrement supérieur (6,87%) à son niveau national. Il est à noter que les expatriés sont tout de même à 87.692 à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon malgré la proposition du candidat d'un impôt universel.

Les "petits" candidats réalisent quant à eux des scores encore plus bas que leur résultats définitifs au premier tour au sein de l'Hexagone. Nicolas Dupont-Aignan, ayant pourtant récolté 4,7% des voix au premier tour, ne recueille que 1,59% des suffrages de Français établis à l'étranger, soit 8.837 bulletins de vote.

Une abstention élevée, mais en baisse par rapport à 2012

L'abstention chez les Français de l'étranger est bien plus élevé que le niveau général constaté, avec 55,72% contre 22,23%. Ce niveau reste toutefois plus faible que celui constaté lors de l'élection présidentielle précédente, où l'abstention s'était élevée à 60,93% chez les expatriés. En 2012, au premier tour, les expatriés avaient voté à 38,01% pour Nicolas Sarkozy et à 28,32% pour François Hollande. Marine Le Pen avait déjà récolté un très petit score en comparaison avec son score national, avec 5,95% des suffrages exprimés.