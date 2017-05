Allemagne : le parti de Merkel remporte une victoire importante en Rhénanie

En 2005, une précédente déroute du SPD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait conduit le chancelier d'alors, Gerhard Schröder, à convoquer des législatives fédérales anticipées, qu'il avait perdues face à Angela Merkel. (Crédits : Hannibal Hanschke)

Avec plus du tiers des voix (34,5%), la CDU gagne près de huit points par rapport à 2012 et profite de l'effondrement du Parti social-démocrate (SPD), son partenaire minoritaire au sein de la coalition gouvernementale fédérale, qui tombe de 39,1% à 30,5%, soit son plus mauvais score historique.