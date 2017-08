Barcelone : une camionnette percute la foule, treize morts et plus de cinquante blessés

[Publié à 17h53, mis à jour à 22h24]

Une camionnette a percuté la foule sur les Ramblas, l'avenue la plus touristique de Barcelone, faisant treize morts et une cinquantaine de blessés, ont annoncé les autorités régionales catalanes dans la soirée de jeudi. "Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés", avait tweeté le service de communication des Mossos d'Esquadra en fin d'après-midi. La police catalane, qui parle d'un acte "délibéré et massif", affirme traiter l'incident comme une "attaque terroriste".

Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos — Mossos (@mossos) 17 août 2017

La responsabilité de l'attentat a été revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) dans un message diffusé par son organe de presse Amak. "Les auteurs de l'attentat de Barcelone sont des soldats de l'Etat islamique qui ont mené cette opération en réponse aux appels à prendre pour cible les Etats de la coalition" engagée dans la guerre contre les djihadistes en Syrie et en Irak, a affirmé Daech dans un message relayé par Amak.

Deux suspects arrêtés

Le gouvernement de la généralité de Catalogne a indiqué que deux personnes avaient été arrêtées pour leur implication présumée dans cette opération terroriste. La zone, dont les artères adjacentes, Pelai et Ronda Inversitat, ainsi que la plaza de Catalunya, a été fermée en fin d'après-midi par un cordon de sécurité. Cette attaque intervient au cœur de la saison touristique dans cette ville qui accueille environ 11 millions de visiteurs chaque année.

De son côté, le chef du gouvernement Mariano Rajoy a rapidement réagi, affirmant être "en lien avec toutes les administrations. La priorité : s'occuper des blesser sur les Ramblas et faciliter le travail des équipes de sécurité."

Même mode opératoire qu'à Nice, Berlin et Londres

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 août 2017

Cette attaque à l'aide d'une voiture ou d'un camion comme arme de terreur renvoie à un mode opératoire déjà utilisé lors d'attentats imputés ou revendiqués par le groupe Etat islamique à Nice, Berlin ou Londres.

L'Espagne, troisième destination touristique au monde, a été pour l'heure épargnée par les attentats du groupe Etat islamique ayant touché d'autres capitales européennes, telles Londres, Paris, Bruxelles, Berlin. Mais c'est à Madrid qu'avaient eu lieu les attentats islamistes les plus meurtriers jamais commis en Europe : le 11 mars 2004, des bombes avaient explosé dans des trains, faisant 191 morts.

(Avec agences)