Brexit : après la rencontre entre May et Juncker, chronique d'une escalade

"La Commission européenne a durci sa position de négociation. Des menaces ont été proférées contre le Royaume-Uni par des politiciens et responsables européens", explique la Première ministre britannique Theresa May, suite à son dîner le mercredi 26 avril, avec Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. (Crédits : HANNAH MCKAY)

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a rencontré Theresa May, Première ministre britannique, mercredi 26 avril au sujet du Brexit. Depuis cette rencontre, la relation entre Londres et Bruxelles se tend, laissant présager un divorce (encore) plus compliqué qu'anticipé.