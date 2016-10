CETA : la Wallonie donne officiellement son accord

La Wallonie s'est finalement ralliée au CETA. Après l'annonce hier qu'un accord avait été trouvé avec le gouvernement fédéral, le Parlement installé à Namur a voté à 58 pour (5 contre) le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada.

Jeudi, les chefs des régions et des communautés linguistiques de Belgique avaient mis au point un addendum au projet de CETA pour répondre aux préoccupations concernant les droits des agriculteurs et des gouvernements et permettant de débloquer la situation.

La totalité des 28 gouvernements de l'UE soutiennent le CETA, mais la Belgique ne pouvait jusqu'ici donner formellement son accord en l'absence du soutien de la totalité des diverses entités qui la composent.

(Avec Reuters)