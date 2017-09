Contrats précaires : Bruxelles travaille sur plus de protections

Les travailleurs occasionnels devraient également avoir droit à un minimum d'heures garanti "après une période pré-définie", écrit la Commission. (Crédits : © Eric Vidal / Reuters)

La Commission européenne réfléchit à des mesures pour améliorer la protection sociale et les droits des travailleurs précaires, soumis à des conditions de travail ultra-flexbiles. En revanche, il n'est pas certain que ces mesures s'appliquent aux Deliveroo, Uber et consorts.