Draghi met en garde contre les risques protectionnistes

Dans un discours prononcé lors du séminaire des banquiers centraux à Jackson Hole, Mario Draghi n'a fait aucune allusion à la politique monétaire européenne. Cela n'a toutefois pas empêché l'euro de grimper fortement et de se hisser dès la publication de son discours au-dessus de 1,19 dollar, au plus haut depuis 2015.

L'administration américaine du président Donald Trump a pris plusieurs mesures protectionnistes depuis son arrivée au pouvoir. Elle a dénoncé l'accord de libre-échange transpacifique et lancé la renégociation de l'accord nord-américain de libre-échange (Aléna).

"Un virage vers le protectionnisme poserait un risque sérieux pour la croissance de la productivité et la croissance potentielle de l'économie mondiale. Et ce risque est particulièrement important dans le cadre des défis structurels qui se posent aux économies développées", a affirmé M. Draghi.

Si la plupart des analystes ne s'attendaient pas à des commentaires de sa part sur la politique monétaire, certains estimaient qu'il pourrait profiter du séminaire de Jackson Hole pour donner des indications sur le calendrier envisagé pour commencer à réduire le soutien apporté aux marchés par une politique d'assouplissement quantitatif.

M. Draghi a également, comme avant lui la présidente de la Banque centrale américaine Janet Yellen, mis en garde contre tout affaiblissement de la régulation financière, une autre cible de l'administration Trump.

"Nous avons récemment constaté les dangers de l'ouverture des marchés financiers combinée à une régulation insuffisante", a-t-il dit faisant allusion à la crise financière de 2008.

"Les flux financiers internationaux ont en même temps contribué et propagé la crise financière mondiale et l'effondrement du commerce, de la production et de l'emploi qui a suivi", a rappelé le président de la BCE.

"Avec une politique monétaire très accommodante sur le plan international, les régulateurs devraient se méfier de rallumer les cendres des conditions qui ont conduit à la crise", a-t-il prévenu. "Pour les grandes économies, les changements dans la régulation nationale ont des conséquences internationales", a encore averti M. Draghi.