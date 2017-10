Fisc : malgré Juncker, Bruxelles ordonne à Amazon de rembourser le Luxembourg

Par la voix de la Danoise Margrethe Vestager, qui dirige la très redoutée Direction générale de concurrence, la Commission européenne vient d'ordonner ce mercredi 4 octobre à Amazon.com de rembourser au Luxembourg environ 250 millions d'avantages fiscaux perçus de façon indue depuis 2003.

"Grâce aux avantages fiscaux illégaux accordés par le Luxembourg à Amazon, près des trois quarts des bénéfices d'Amazon n'étaient pas imposés. En d'autres termes, Amazon a pu payer quatre fois moins d'impôts que d'autres sociétés locales soumises aux mêmes règles fiscales nationales", a déclaré Margrethe Vestager.

Une décision qui pourrait embarrasser un peu plus Junker

Cette décision pourrait embarrasser un peu plus Jean-Claude Juncker, à la tête de l'institution européenne. Pour mémoire, selon des documents révélés le 2 janvier 2017 par le quotidien britannique "The Guardian" et le Consortium International de Journalistes d'Investigation (ICIJ), le président de la Commission européenne, ex-Premier ministre du Luxembourg de 1995 à 2013, aurait empêché l'UE de lutter contre l'évasion fiscale lorsqu'il était à la tête de son pays.

| Lire : Juncker accusé d'avoir bloqué la lutte contre l'évasion fiscale

| Lire : LuxLeaks : Jean-Claude Juncker a-t-il menti aux députés européens ?

Ce mercredi, la commissaire à la concurrence de la Commission enfonçait le clou en concluant ainsi son argumentaire contre Amazon et les accords avec le Luxembourg :

"Il s'agit d'une pratique illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. Les États membres ne peuvent accorder à des groupes multinationaux des avantages fiscaux sélectifs auxquels les autres sociétés n'ont pas accès".

Le montant définitif des avantages fiscaux encore indéterminé

La somme annoncée par l'exécutif européen est inférieure à une estimation de 400 millions d'euros qu'avait calculée Margrethe Vestager, lors de l'ouverture de l'enquête il y a trois ans selon des sources proches du dossier citées par Reuters l'an passé.

Mais Margrethe Vestager a précisé que "les autorités fiscales luxembourgeoises doivent maintenant déterminer le montant exact des impôts non payés au Luxembourg".



Amazon invoque le respect des règles fiscales luxembourgeoises

Amazon a aussitôt contesté cette décision. "Nous pensons qu'Amazon n'a reçu aucun traitement spécial de la part du Luxembourg et que nous avons payé nos impôts en totale conformité à la fois avec les règles fiscales internationales et luxembourgeoises", a-t-il dit.

L'UE lance l'offensive aussi contre l'Irlande

Ce même mercredi 4 octobre, l'exécutif européen a décidé de s'attaquer égalemement à l'Irlande qui n'a toujours pas récupéré les plus de 13 milliards d'euros d'impôts impayés auprès d'Apple, comme il lui avait ordonné il y a un peu plus d'un an.

(Avec Reuters)