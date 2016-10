L'Allemagne connaît un boom des naissances dû aux étrangers

En 2015, l'Allemagne a enregistré un taux de natalité (*) record depuis la réunification. D'après les chiffres communiqués par l'institut de statistiques allemand Destatis, l'Allemagne n'avait pas connu un tel nombre d'enfants par femme depuis 1982, sur un territoire comparable à celui d'aujourd'hui.

Une natalité en hausse chez les femmes étrangères

Au regard des données mises en ligne par Destatis, il apparaît que le taux de natalité chez les femmes en Allemagne ne cesse d'augmenter depuis 1994 après avoir connu son plus bas niveau (1,24 enfant par femme). Si le taux de natalité chez les femmes de citoyenneté allemande a régulièrement progressé depuis 1994 passant de 1,15 enfant par femme à 1,42, le boom récent des naissances peut en partie s'expliquer par une forte hausse des naissances chez les femmes étrangères depuis 2009. Avant cette date, ce taux dans cette catégorie baissait régulièrement comme l'indique le graphique.

Une politique gouvernementale favorable

Pour tenter de résoudre son déclin démographique, le gouvernement a pris des mesures pour favoriser les naissances depuis quelques années. Plusieurs réformes en 2007 ont permis à des mères d'obtenir une plus grande flexibilité du travail à l'issue du congé parental pour les horaires de travail et le recours au temps partiel comme le rappelle un article universitaire de 2013. Plus récemment, plus de 156 mesures pour un montant d'environ 200 milliards d'euros par an ont été prises par le gouvernement comme le précise la RTBF. Parmi elles, le droit à une place en crèche est inscrit dans la loi et un salaire parental est versé pendant un an (équivalent à 60% des derniers revenus).

Pendant longtemps, une grande partie de l'Allemagne a également souffert d'une pénurie de centres d'accueil pour les enfants. Mais depuis 2008, plus de 300.000 places en structures d'accueil ont été créées. Par ailleurs, de multiples aides financières parentales ont également été mises en place pour permettre aux parents de concilier le travail et la vie familiale.

Un solde naturel encore négatif

Malgré tous ces efforts, le défi démographique allemand est loin d'être résolu. Si l'arrivée importante de migrants ces dernières années pourrait permettre au pays de ne pas perdre d'habitants, le rebond récent des naissances ne permet pas de combler le nombre de décès qui ne cesse de croître en raison du vieillissement de la population. Avec un nombre record de 925.000 décès enregistrés en 2015, le solde naturel demeure largement négatif comme l'illustre le graphique ci-dessous mis en forme à partir des données de Destatis.

Selon Wido Geis, économiste à l'Institut de recherche économique de Cologne interrogé par la RTBF, "l'immigration est véritablement une partie de la solution dans la mesure où l'augmentation des naissances ne se traduit pour le moment que dans les crèches. Il faudra 20 ans pour que ces enfants arrivent sur le marché du travail. Cela n'a donc pas d'effet sur les prochaines années ".

(*)Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale moyenne de l'année