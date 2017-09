L'UE débloque 120 millions d'euros pour développer le wifi gratuit

Les bons seront distribués aux communes suivant le principe du "premier arrivé, premier servi", mais la Commission a malgré tout prévu un mécanisme pour s'assurer d'une répartition géographique équitable du service dans tous les Etats membres. (Crédits : Reuters)

L'initiative, qui vise à développer l'accès à internet sur le continent, profitera à entre 6.000 et 8.000 villes et villages. Il reviendra aux communes de déterminer quels lieux leur semblent le plus adéquat pour installer une borne wifi entièrement gratuite pour l'utilisateur.