La Banque d'Angleterre maintient ses taux et revoit à la baisse ses prévisions de croissance

La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu jeudi son taux directeur inchangé et revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2017 et 2018 en raison des effets du Brexit sur le pouvoir d'achat des ménages.

Le gouverneur de la BoE, Mark Carney, et les autres membres du comité de politique monétaire ont redit que les hausses de taux pourraient être un peu plus importantes que les investisseurs ne l'anticipent durant les trois prochaines années et peut-être dès l'année prochaine.

Léger suspens depuis juin

Confrontés aux incertitudes sur les conséquences du Brexit pour l'économie britannique, les responsables monétaires de la BoE ont voté à une majorité de six voix contre deux en faveur du maintien du taux d'intervention à 0,25%, confirmant les attentes des économistes malgré un léger suspens sur les marchés.

En effet, le dernier vote, lors de la réunion de juin, était très serré avec trois voix contre cinq en faveur du statu quo. Les investisseurs avaient commencé à prendre en compte la possibilité d'une hausse du taux directeur dès ce mois d'août. Mais l'une des membres du comité de politique monétaire en faveur d'un relèvement de taux, Kristin Forbes, a depuis quitté l'institution. Et si Michael Saunders et Ian McCafferty se sont à nouveau prononcés cette fois-ci pour une hausse de taux de 25 points de base, l'économiste en chef de la BoE, Andy Haldane, qui avait dit en juin qu'il soutiendrait vraisemblablement un relèvement dans la deuxième partie de l'année, a voté en faveur du statu quo.

Un hausse des taux en préparation

En outre, la banque centrale britannique n'a pas non plus modifié son programme de rachats d'actifs et a dit que son programme de soutien au crédit prendrait fin comme cela était prévu en février 2018. Alors que l'inflation dépasse l'objectif de 2% et que la croissance ralentit, la BoE a réitéré son message sur une possible hausse de taux.

"La politique monétaire risque d'être resserrée de manière un peu plus importante sur l'horizon de la prévision que le rythme impliqué par la courbe des taux qui sous-tend les projections d'août", a prévenu la BoE, reprenant des formulations utilisées précédemment.

La BoE visait les anticipations de marché selon lesquelles les taux pourraient commencer à remonter dans le courant du troisième trimestre 2018.

Des prévisions de croissance revues à la baisse

Elle a délivré un message sur la situation de l'économie comparable à celui du mois de mai, tout en revoyant en baisse ses prévisions de croissance pour 2017 et 2018. La BoE table désormais sur une croissance de 1,7% cette année contre 1,9% en mai. Pour 2018, elle s'attend à une croissance de 1,6% contre 1,7% précédemment. Le prévision pour 2019 est restée inchangée à 1,8%.

La livre sterling a cédé du terrain face au dollar et à l'euro tandis que la Bourse de Londres a accentué sa progression jeudi en réaction à ces annonces.

(Avec Reuters)