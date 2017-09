La BCE loin d'en avoir fini avec l'argent bon marché

Les banques et l'Allemagne devront s'y faire. Malgré leur pression exercée en faveur une remontée des taux, la Banque centrale européenne (BCE) persiste et signe dans sa volonté de poursuivre sa politique monétaire accommodante. "Les mesures non conventionnelles feront partie de notre boîte à outils pendant encore un bon moment", a affirmé mardi le vice-président de la BCE Vítor Constâncio, lors d'une conférence à Francfort. Certains dispositifs "pourraient même être considérés un jour ou l'autre comme des mesures normales", a-t-il ajouté.

Dans la même veine, le Français Benoît Cœuré, membre du directoire de l'institution, précisait la veille que "l'horizon de politique monétaire - le concept de 'moyen terme' dans notre stratégie de politique monétaire - sera probablement plus long compte tenu de la persistance de pressions inflationnistes limitées".

Pour mémoire, la BCE a laissé une fois encore inchangés ses taux d'intérêt, historiquement bas, en septembre. Son principal taux directeur demeure à zéro, à 0,25% pour le taux de facilité de crédit et à -0,4% pour le taux de dépôt au jour le jour. Son président, Mario Draghi, a même insisté sur l'intention de l'institution de les "laisser aux niveaux actuels pour une période étendue, qui dépasse largement l'horizon [du] programme d'achat de titres", dont le calendrier de sortie doit être annoncé lors de la réunion du 26 octobre.

"Une baisse de l'activité des banques européennes"

Francfort a déclenché cette politique de taux bas en mars 2016, afin de dynamiser une inflation atone. Certes, les prix ont repris de la vigueur ces derniers mois en zone euro, atteignant 1,5% en août, mais la BCE estime que les perspectives à moyen terme ne sont toujours pas satisfaisantes pour amorcer un durcissement de sa politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs garde confiance dans la réussite de sa stratégie et ne cesse de le faire savoir. "En conservant une politique monétaire suffisamment accommodante, nous pouvons être certains d'atteindre finalement notre objectif (de ramener l'inflation à un niveau inférieur mais proche de 2%, ndlr), conformément à notre mandat", a martelé le vice-président de la BCE.

Cet optimisme ne réjouit pas tout le monde. Les taux bas, s'ils réduisent les difficultés de remboursement des emprunteurs de crédit et donc les risques de défaut, rognent aussi les marges des banques. La veille de la conférence de presse de la BCE du 7 septembre, le patron de Deutsche Bank John Cryan avait publiquement appelé Francfort à en finir avec "l'argent pas cher" qui, selon lui, a "contribué à une baisse de l'activité des banques européennes" de 23% par rapport à avant la crise. Les déclarations de Vitor Constancio et Benoît Cœuré n'ont sans doute pas satisfait le banquier.

Le patron de Deutsche Bank, John Cryan (Crédits : Reuters)

"Cette politique monétaire inhabituelle n'est pas tenable à terme"

Les positions de Francfort ne conviennent pas non plus à Berlin. Le gouvernement allemand, adepte de l'ordo-libéralisme et du respect des règles, ne cautionne pas que la la banque centrale fasse perdurer des mesures exceptionnelles. Rappelant que Mario Draghi et la BCE ont sa confiance, le ministre des Finances Wolfgang Schäuble a tout de même fait part de son scepticisme dans les colonnes du quotidien régional Südkurier.

"Vous savez que je suis depuis longtemps d'avis qu'il est temps de commencer la sortie" (de la politique des taux d'intérêt zéro). "Je considère que cette politique monétaire inhabituelle n'est pas tenable à terme", a ajouté le ministre en campagne pour les élections législatives du 24 septembre.

