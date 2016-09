La population française âgée de plus de 80 ans en plein boom

La part des personnes âgées dans la population française a augmenté ces dernières années en passant de 4,5% à 5,8% entre 2005 et aujourd'hui. En 2015, la France comptait plus de 5,8 millions de personnes âgées de plus de 80 ans contre 2,8 millions il y a 10 ans. Dans le même temps, la population totale a augmenté mais pas dans les mêmes proportions.

La part des femmes parmi cette population s'élève à plus de 65 %. Le vieillissement de la population française pourrait constituer un véritable défi pour garantir un équilibre démographique. A l'occasion de la journée mondiale des personnes âgées qui se déroule ce premier octobre, Eurostat a mis en ligne des données qui permettent de faire un comparatif des personnes âgées en Europe.

La Italie, la Grèce et l'Espagne sur le podium

En Europe, l'Italie (6,5%) possède la part la plus importante des personnes âgées de plus de 80 ans chez ses habitants (voir graphique) suivie de la Grèce (6,2 %) et de l'Espagne (5,8 %). La France se situe en quatrième position avec un taux légèrement plus faible que l'Espagne. A l'inverse, cette part se révèle très basse en Irlande (3%) , Slovaquie (3,1%) ou Chypre (3,2%). La moyenne dans l'Union européenne en 2015 s'élève à 5,3%.

Un vieillissement en partie liée à la hausse de l'espérance de vie

Si la part des personnes âgées dans la population française est aussi élevée, c'est en partie lié à la hausse de l'espérance de vie. A ce titre, les chiffres d'Eurostat permettent de comprendre que c'est la France qui a la plus grande espérance de vie pour les personnes âgées de 80 ans et plus en 2015 ( + 11 ans) suivie de l'Espagne (+ 10,4 ans) et du Luxembourg (+10,1 ans). Dans l'UE, la moyenne se situe à 8,4 ans. En bas de tableau, se trouvent la Bulgarie et la Roumanie.

Pour ces deux pays, les choses pourraient bien changer (voir carte). Entre 2004 et 2014, c'est en Roumanie que la hausse de l'espérance de vie à 80 ans a été la plus spectaculaire (+ 33%) et de loin puisque la seconde hausse la plus importante concerne l'Estonie (+21%).

Vous pouvez choisir le graphique ou la carte à l'aide du sélecteur situé juste en dessous du titre principal de l'infographie. Pour la carte, plus la couleur est foncée dans le pays plus la hausse de l'espérance de vie est importante.