Le pays d'Europe avec le taux d'impôt sur les sociétés le plus faible est...

À 18 mois des élections législatives de 2018, le gouvernement hongrois a décidé de se montrer généreux, même très généreux, avec les entreprises. Le Premier ministre Viktor Orban a annoncé hier une révision du taux d'impôt sur les société (IS), abaissé à 9% en 2017.

Il s'agit du plus bas de l'Union européenne, en-dessous de la Bulgarie qui prélève 10% sur les bénéfices. Sur le reste du continent, un seul pays affiche un taux à un chiffre : le Monténégro avec 9% également, selon les données de KPMG.

Aujourd'hui, la Hongrie applique un IS de 19%. Les entreprises dont les bénéfices sont inférieurs à 500 millions de forints (1,6 million d'euros) ne sont imposées qu'à 10%. Le nouveau taux est unique, il sera donc appliqué à toutes les sociétés quelle que soit leur taille.

Quid de l'harmonisation fiscale européenne ?

Le plan annoncé par le gouvernement prévoit également de baisser les impôts sur les ménages, déjà les plus faibles d'Europe à 15%. Le parlement a déjà approuvé le budget de 2017, pour le moment le gouvernement hongrois n'a pas précisé quand un vote sur la mesure aura lieu, indique le Financial Times. Viktor Orban reflète ainsi les positions des mouvements de droite, à l'image du camp républicain aux Etats-Unis, qui ne jurent que par les baisses d'impôts massives.

En Hongrie, les indicateurs macroéconomiques se portent plutôt bien, avec un taux de croissance de 2,1% prévu pour 2016 et de 2,6% pour 2017 - soit mieux que la moyenne européenne -, et une dette en baisse évaluée à 75% du PIB. Pour autant, l'impact du nouveau taux d'imposition sur l'économie devrait être relativement faible. Les entreprises étrangères, dont les constructeurs automobiles allemandes par exemple, bénéficient déjà d'avantages fiscaux, rappelle le Financial Times.

Reste que cette initiative hongroise reflète l'attitude des Etats membres de l'UE à l'égard du dumping fiscale. Lors de l'affaire Apple, où la Commission européenne a appelé l'américain a remboursé 13 milliards d'euros à l'Irlande, des voix se sont levées à Bruxelles pour porter plus fermement l'ambition d'une harmonisation fiscale... qui se fait toujours attendre.

