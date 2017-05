Les eurodéputés plaident pour un gel des négociations d’adhésion avec la Turquie

Johannes Hahn, commissaire à l'élargissement, a récemment invité les gouvernements européens à envisager de modifier leurs relations avec la Turquie après le référendum qui a renforcé les pouvoirs de son président, Recep Tayyip Erdoğan.

Ce vendredi 28 avril, les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis à Malte pour discuter d'un nouveau format de relations avec la Turquie, dans le but de mettre fin aux frustrations mutuelles et de renforcer la coopération entre les deux entités.

Le 26 avril, le commissaire Johannes Hahn avait rencontré les eurodéputés sur cette question. À l'ouverture du débat, le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a enjoint la Turquie de respecter les droits fondamentaux, qui sont à la base de la construction européenne. Il a souligné que « l'Europe [n'était] pas un continent islamophobe et qu'elle ne [fermait] pas la porte à la population turque ».

Le député allemand Manfred Weber (CSU), dirigeant du Parti populaire européen (PPE) déclarait ainsi :

De nombreux eurodéputés ont fait part de leurs préoccupations concernant la façon dont le référendum turc, qui soutenait l'extension des pouvoirs présidentiels, a été organisé. Ils ont qualifié ce référendum d'« injuste ». D'après eux, il est temps de réévaluer les relations entre l'UE et la Turquie et d'ouvrir un nouveau chapitre.

Si certains eurodéputés n'envisage pas que la Turquie puisse devenir un membre à part entière de l'UE, d'autres pensent qu'il suffirait de suspendre les négociations afin de laisser au pays la possibilité de changer le cours des événements.

Kati Piri, une députée néerlandaise (PvdA) qui surveille de près la situation en Turquie, a critiqué l'idée de donner plus de pouvoir à Recep Tayyip Erdoğan. D'après certains critiques, une telle mesure mettra la démocratie en péril et étouffera la liberté d'expression en Turquie.

D'autres membres du Parlement ont partagé son point de vue, affirmant que l'UE devait à présent forger une relation différente avec la Turquie en matière de commerce, de sécurité et d'immigration.

« Ce sera peut-être une relation plus complexe, mais au moins elle sera plus honnête. Plus prudente. Plus critique. Elle se concentrera davantage sur la coopération et non plus sur l'objectif lointain d'une adhésion à l'UE », a déclaré pour sa part Syed Kamall, un conservateur britannique (CRE).