Les loyers des gratte-ciel londoniens se moquent du Brexit

Certains observateurs prédisent des jours difficiles à l'économie britannique à la suite du Brexit, sortie de l'Union européenne adoptée par référendum par la Grande-Bretagne au début de l'été. Si la tendance pour l'immobilier classique est au ralentissement, l'immobilier professionnel ne semble pour l'instant pas en pâtir. Ainsi, bravant la menace, le niveau moyen des loyers des gratte-ciel de la capitale anglaise n'ont pas faibli au premier semestre 2016 : ils se maintiennent à 1.100 euros le mètre carré, selon l'indice Skyscraper établi par le spécialiste de l'immobilier d'entreprise Knight Frank.

Ce montant, inchangé par rapport au semestre précédent, constitue son plus haut niveau historique. "Nous avons observé une forte croissance de la location dans les gratte-ciel à Londres au cours des deux dernières années, et les loyers résistent bien en dépit de l'incertitude économique qui découle du résultat du référendum européen", ajoute Will Beardmore-Gray, directeur de la partie « activité locative » chez Knight Frank. Et la tendance pourrait bien se confirmer au second semestre, si l'on en croit "l'important volume de transactions déjà réalisé depuis juin" mentionné par Will Beardmore-Gray.

Paris logiquement très loin au classement

Pour réaliser son indice Skyscraper, Knight Frank analyse les bâtiments commerciaux dépassant les 30 étages des plus grandes villes du monde. Londres se place donc sur la quatrième marche du podium, derrière Hong-Kong (2.680,89 euros le mètre carré), New-York (1.521 euros le m2) et Tokyo (1.441,01 euros le m2). La capitale anglaise est talonnée par San Francisco, où les loyers, en hausse de 2,7%, atteignent 1.088,39 euros en moyenne au premier semestre 2016. Paris est assez loin au classement, en 12ème position (545,36 euros le mètre carré), mais la situation est différente, l'indice ne se basant que sur les loyers du quartier de La Défense, les gratte-ciels étant quasiment inexistants dans Paris intra-muros.

