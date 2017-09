Londres envisage de freiner l'immigration européenne après le Brexit

Le Royaume-Uni veut serrer la vis en matière d'immigration. Selon un document de travail du gouvernement britannique, publié par The Guardian, le Royaume-Uni voudrait mettre fin à la libre circulation des travailleurs, une fois sorti de l'Union européenne. Le pays entendrait également limiter l'immigration des Européens peu qualifiés.

Dans ce document de 82 pages, rédigé en août par le ministère de l'Intérieur, il est précisé :

"Pour être considérée comme un atout pour le pays dans son ensemble, l'immigration ne devrait pas seulement bénéficier aux migrants eux-mêmes, mais aussi profiter financièrement aux résidents actuels."

Toujours selon le quotidien britannique, le gouvernement envisagerait l'introduction progressive d'un nouveau système qui supprimera, pour la plupart des immigrés européens, la possibilité de s'installer au Royaume-Uni et instaurera des restrictions sur le regroupement familial. Les Européens n'obtiendraient un permis de séjour que pour une durée maximale de deux ans, contre trois à cinq ans pour ceux exerçant des occupations hautement qualifiées.

"L'immigration correctement contrôlée"

Le document cité par The Guardian précise toutefois que les propositions n'ont pas encore été validées par la Première ministre Theresa May et ses ministres. Un porte-parole du gouvernement a déclaré :

"Nous présenterons à l'automne nos premières propositions pour un nouveau système d'immigration qui reprend le contrôle des frontières du Royaume-Uni."

Sur la question de l'immigration, le ministre de la Défense, Michael Fallon a expliqué, mercredi, que l'objectif était d'aboutir à "un équilibre". Sur Sky News, il a ajouté :

"Nous voulons attirer dans notre pays des gens hautement qualifiés qui veulent venir ici et fournir une contribution à la société (...) L'opinion publique est très claire là-dessus, elle ne veut pas que l'immigration cesse mais qu'elle soit correctement contrôlée."

En juin, Theresa May avait présenté un projet concernant le statut post-Brexit des Européens installés au Royaume-Uni. Elle avait promis que personne ne serait expulsé du pays, sitôt le divorce avec l'UE prononcé - prévu en mars 2019 - et que Londres offrirait des possibilités pour les citoyens européens de régulariser leur statut pour pouvoir rester au Royaume-Uni.

La question du statut est au cœur des négociations de divorce entre Londres et Bruxelles puisqu'elle concerne pas moins de 3,2 millions d'Européens qui vivent outre-Manche.

(avec agences)