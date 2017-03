Moscovici "approuve" le programme européen de Macron

"Oui, il (Macron) partage une option européenne que j'approuve", a affirmé M. Moscovici, ancien ministre socialiste, lors d'une conférence de presse à Paris, au lendemain de la présentation du programme du leader du mouvement En Marche!.

"Ce que dit Emmanuel Macron sur l'Europe rejoint largement des propositions que j'ai faites depuis un certain temps, sur un budget de la zone euro, un Trésor européen, un ministre de Finances de la zone euro ou encore sur le sérieux budgétaire et le lien particulier avec l'Allemagne", a-t-il souligné.

"Dire que l'on respecte les 3% (de déficit public par rapport au PIB) est une chose. Il faudra discuter de manière précise sur le comment on le fait", a ajouté M. Moscovici, qui a saisi l'occasion pour adresser un message aux autres candidats à la présidentielle, notamment à Benoît Hamon, socialiste comme lui, qui a qualifié lundi la barre des 3% de "non-sens".

Pour le commissaire européen, cette attitude "n'est pas sérieuse".

"Elle aurait des conséquences sur l'image de la France, sur le crédit de la France et, in fine, sur les taux d'intérêt, l'inflation et le pouvoir d'achat des Français", a-t-il prévenu.