Pourquoi Beppe Grillo veut s'allier avec les Libéraux à Strasbourg

C'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) de l'ancien comique et blogueur Beppe Grillo va demander, après un vote de ses militants sur Internet, son inscription au groupe de l'Alliance des Libéraux et Démocrates européens (ALDE). Il quittera ainsi le groupe de l'Europe de la Liberté et de la Démocratie Directe (EFDD), où il siégeait notamment avec les Eurosceptiques britanniques du UKIP.

Voici donc que les « Grillistes », qui souhaitent un référendum en Italie sur le maintien dans la zone euro et sont un des mouvements les plus « anti-establishment » d'Europe, avec, parfois, des critiques très dures de l'immigration, vont siéger à Bruxelles et à Strasbourg, avec le groupe le plus europhile et libéral de l'assemblée pour qui, voici encore quelques semaines, l'arrivée au pouvoir du M5S en Italie représentait le « cauchemar absolu » et un « danger populiste pour l'Europe ». Le M5S va d'ailleurs y retrouver les centristes italiens proches de Mario Monti, contre qui il n'avait pas de mots assez durs pendant les campagnes nationales de 2013 et européennes de 2014.

Bisbilles avec l'UKIP

A priori, le mariage semble étrange. Une chose est certaine : il est le fruit de la stratégie menée par les deux dirigeants du M5S, Beppe Grillo lui-même et Davide Casaleggio. Il semblerait en effet que les relations avec l'UKIP dans le groupe EFDD se soient rapidement dégradées, les Britanniques occupant une place trop importante au goût des Italiens et ne partageant pas suffisamment les revenus financiers du groupe. Quelques scandales concernant des Eurodéputés du UKIP qui auraient utilisé les fonds du groupe pour leurs campagnes pour le Brexit ont renforcé ce sentiment. Avec le vote pour le Brexit, le risque était que l'UKIP utilise le parlement comme un « butin » et laisse, parallèlement, le M5S, assumer le rôle politique de leader. Or, le mouvement grilliste hésite à endosser la stature de l'euroscepticisme intégrale à la UKIP. Après le succès du vote Brexit, la réaction de Beppe Grillo avait été assez mesurée, en tout cas assez éloigné d'un parti allié à l'UKIP à Strasbourg...

Négociations avec les Libéraux

A la rentrée, le M5S a donc testé d'autres hypothèses. La priorité semble avoir été les Verts, mais le groupe écologiste a refusé l'inscription des Italiens en raison de leurs positions « sur l'intégration européenne et sur l'immigration ». Des discussions secrètes se sont alors tenues en décembre avec l'ALDE. De ce point de vue, le parti italien a trouvé un président de l'ALDE, Guy Verhofstad, très ouvert. L'ancien premier ministre belge est en effet candidat à la présidence du parlement européen en remplacement du socialiste Martin Schulz. Avec l'apport des 17 eurodéputés du M5S, ALDE deviendra le troisième groupe du parlement, avec 85 membres, devant les conservateurs d'ECR (74 membres). Pas de quoi l'emporter, mais de quoi se poser en « faiseur de roi » face aux deux grands groupes, les Socialistes (189 sièges) et la droite du PPE (217 membres). Oubliées donc, pour Guy Verhofstad, les grandes envolées contre le « populisme » et « l'irréalisme » de Beppe Grillo, comme en 2014, lorsqu'il jugeait "impossible pour tout parti pro-européen" de "prendre le M5S à bord". L'heure est à l'accord. Et on comprend mieux que, après le "non" au référendum du 4 décembre, Guy Verhofstad, s'était dit « pas surpris » par le résultat du vote. Une réaction très modérée...

Des avantages pour le M5S

De leur côté, les « Grillistes » ont beaucoup de raisons de choisir l'ALDE. La cohabitation avec l'UKIP étant impossible au sein de l'EFDD, la seule alternative aux Libéraux eût été de s'inscrire aux non-inscrits. Mais c'était perdre les revenus liés à la participation à un groupe parlementaire, estimés à 680.000 euros par an. Beppe Grillo, de son côté, peut espérer faire deux pierre d'un coup : tout en négociant la « liberté politique » du parti au sein de l'ALDE (le M5S conservera sa liberté de vote), il s'inscrit dans un groupe « respectable » et désamorce ainsi l'accusation de « populisme » qui lui est habituellement opposé en Italie. Et, de plus, il vient gêner les ambitions de deux Italiens candidats à la présidence : Gianni Pitella pour les Socialistes et Antonio Tajani, pour le PPE. En espérant gagner une virginité politique, le M5S se présente, en Italie, comme l'opposant logique des candidats du centre-gauche et du centre-droit italiens.

Démocratie directe ?

En tout cas, Beppe Grillo a tout fait pour imposer son choix. A la surprise générale, sans consulter les élus du M5S, il a ainsi annoncé une consultation Internet des membres du parti en défendant clairement le choix d'ALDE. Les militants n'ont pas réellement eu l'occasion de vivre un vrai débat contradictoire et, ce lundi, 78,5 % des 41.000 votants ont choisi de rejoindre l'ALDE. Une illustration de la « méthode Grillo » : en se cachant derrière la démocratie directe via Internet, le comique italien impose ses choix par un processus plus plébiscitaire que démocratique. Le choix de l'ALDE, négocié en secret, a été, en réalité, présenté de telle sorte qu'il n'y avait guère de choix réel.

Manœuvre à risque

Reste que cette manœuvre demeure à haut risque. D'abord, sa réalisation est encore incertaine. Au sein du groupe ALDE, beaucoup sont révoltés par l'arrivée de ces nouveaux alliés encombrants, notamment les élus français. De plus, au moins trois eurodéputés du M5S refusent la proposition (et la méthode) de Beppe Grillo. Au-delà, il apporte une confusion supplémentaire dans le positionnement du mouvement grilliste. Certes, ce parti a su vivre avec ses multiples contradictions jusqu'ici, mais le chemin vers la « respectabilité » avec l'entrée dans le groupe libéral et centriste, pourrait lui faire perdre son caractère d'opposition « au système » qui lui a permis de tutoyer les 30 % d'intentions de vote en Italie.

Tentation populiste au centre ?

Côté libéral, cette alliance laisse perplexe. Guy Verhofstad, éternel donneur de leçons aux « populistes » qui avait violemment attaqué en juin 2015 Alexis Tsipras et qui n'a pas de mots assez durs pour les « Eurosceptiques » dont il a la conception la plus large, va, par intérêt pur, accueillir dans des conditions extraordinairement bienveillantes, un parti « populiste ». Sa crédibilité pourrait décroître dans les mêmes proportions que son influence au parlement européen. Félicitera-t-il en 2018 une éventuelle victoire de Beppe Grillo qui a confirmé ce lundi qu'il était favorable à un référendum sur l'euro ?

Mais plus généralement, elle dénote une nouvelle tentation pour les mouvements centristes et libéraux : celle du « populisme » précisément, c'est-à-dire du recours aux ressorts qui ont fait le succès du M5S en Italie, l'appel direct au peuple contre les « élites ». C'est un mouvement que l'on voit à l'œuvre très concrètement en France avec Emmanuel Macron, par exemple. Ces partis semblent vouloir profiter de la redéfinition de la politique en Europe et veulent leur part du gâteau du rejet des partis traditionnels. Aussi se présentent-ils comme des mouvements anti-système ayant des solutions « miracles » (les « réformes »). Dans sa réaction au vote italien de décembre, Guy Verhofstad avait ainsi fustigé les deux grands partis. « Ce dont les gens ont assez, c'est des deux gros vieux partis qui mal géré l'Italie et l'Europe ». Un discours très "grilliste" pour le candidat qui se veut "anti-système" à la présidence du parlement. De ce point de vue, l'arrivée du M5S au groupe ALDE, si elle est surprenante sur le fond, a un sens sur la forme.