Royaume-Uni : Cameron a bien gâté ses conseillers avant son départ

Prise malgré l'opposition du directeur général de la fonction publique, John Manzoni, la décision vise à compenser le chômage prématuré de ces conseillers. (Crédits : TOBY MELVILLE)

Les conseillers spéciaux les plus proches de celui qui était alors Premier ministre ont connu une augmentation de salaire allant jusqu'à +24% sur un an, d'après des analyses de Civil Service World. Pour certains, cela représente 18.000 livres sterling de plus.