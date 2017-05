Royaume-Uni : face au "hard Brexit" de May, le Labour s'ancre (très) à gauche

"Strong and stable leadership." Depuis le 19 avril et l'annonce officielle de la tenue d'élections anticipées le 8 juin prochain, Theresa May le répète à l'envi, les Britanniques ont le choix: un "leadership fort et stable" avec les Tories (conservateurs) en vue des négociations avec l'Union européenne ou une coalition du chaos Labour-Lib Dems-Scottish National Party (SNP). En invoquant le Brexit comme raison principale pour la convocation du scrutin, la Première ministre s'est, de fait, approprié le sujet. Celle qui est déjà surnommée "the Brexit Prime Minister" depuis sa prise de fonction en juillet 2016, se pose en unique défenseuse d'un "vrai deal" de sortie nette de l'UE. Et les récents sondages lui donnent raison: pour 39% des électeurs britanniques, les conservateurs sont les plus à même de négocier la sortie du pays de l'UE, contre 13% pour les travaillistes.

Des résultats pour le moins logiques. Après avoir soutenu du bout des lèvres le Remain, sans réellement faire campagne, Jeremy Corbyn et les travaillistes ont, depuis le référendum, dit respecter le choix des électeurs britanniques. Un manque continu de clarté. Et un dilemme: désormais, comment satisfaire à la fois les quelque 65% d'électeurs du parti ayant voté pour le Remain et les 35% favorables à la sortie de l'UE ? Coincés entre le "hard Brexit" des conservateurs et la promesse des Lib Dems (centre) de maintenir le pays dans l'Union, les travaillistes ont opté pour un "soft Brexit", à en croire des fuites dans la presse du programme pour les législatives.

Numéro d'équilibriste sur le Brexit

Une position qui peinera certainement à convaincre l'important vivier de 16,1 millions d'électeurs (48% du total) du Remain, ses propres partisans et, par dessus tout, l'Union européenne. Car si le parti promet de garantir les droits des citoyens européens résidant dans le pays- objectif numéro un des 27 -, il se fixe également comme ambition de conserver les avantages du marché commun et de l'union douanière. Tout en affirmant qu'il faudra mettre un terme à la libre circulation des personnes. Un numéro d'équilibriste auquel l'UE risque d'être très peu sensible. Tout d'abord car le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le négociateur en chef français Michel Barnier et Angela Merkel ont déjà prévenu que les Britanniques ne pourraient pas choisir les avantages "à la carte". Ensuite, parce que de tels avantages accordés risqueraient de donner des idées à d'autres pays souhaitant quitter l'UE. Et enfin, car les quatre libertés de mouvement (des biens, des capitaux, des services et des personnes) sont indivisibles, comme le martèlent les 27 depuis des mois.

Nationalisations en série

Conscients de leurs faiblesses et de leur manque de crédibilité sur la question, les travaillistes ont choisi de miser le reste de leur programme sur des mesures ancrées très à gauche. "Pour la majorité, pas pour les privilégiés" ("for the many, note the few"), clame le slogan de campagne. En dépit de la suppression par Tony Blair en 1995 de la Clause IV de la constitution du Labour, qui affirme l'attachement du parti aux nationalisations, on retrouve, parmi les mesures phares, le retour des chemins de fer, de la poste et d'une partie du secteur énergétique dans le giron de l'Etat. Des mesures radicales, soutenues par près de 60% des Britanniques, auxquelles s'ajoutent la suppression des contrats "zéro heure", en forte augmentation ces derniers mois, une hausse du budget du système de santé et la suppression pure et simple des frais de scolarité à l'université, qui peuvent actuellement atteindre 9.250 livres (10.900 euros) par an.

L'enjeu, pour des travaillistes distancés dans les sondages, et giflés aux élections locales, est désormais de convaincre les électeurs que ce programme ambitieux, qui rompt avec le recentrage du parti depuis 20 ans, est "finançable". Dès jeudi, au lendemain des fuites dans la presse, les ténors du parti se sont empressés d'affirmer que tout était déjà calculé et que les recettes proviendraient notamment d'une forte hausse d'impôts pour les personnes dont les revenus excèdent 80.000 livres (95.000 euros) par an. Pour rassurer les Britanniques, il en faudra davantage.

Et la tâche s'annonce compliquée. L'image d'un parti (trop) dépensier, largement amplifiée par la rhétorique des Tories, colle à la peau du Labour. Et c'est en partie à cause de cela que les travaillistes ont perdu les législatives de 2015. Constamment attaqué par les conservateurs sur la responsabilité du Labour dans l'état des finances et de la croissance du PIB après la crise de 2008, le chef du parti Ed Miliband a eu beaucoup de mal à faire entendre ses arguments, à savoir que les périodes de contraction de l'économie qu'a connu le pays au début des années 2010 étaient en grande partie dues aux politiques d'austérité mises en place par le gouvernement de David Cameron. Deux ans plus tard le constat est le même pour le Labour: seuls 31% des électeurs pensent que le parti a le programme le plus réaliste économiquement, contre 51% pour les conservateurs. Il reste désormais moins d'un mois aux travaillistes pour prouver le contraire.